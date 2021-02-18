行政院院會今日通過太空發展法草案，科技部次長林敏聰指出，對於新興科技發展來說，太空發展法草案非常重要，針對不確定的科技發展方向，預先部署法律規範，進行基本面的太空活動與風險管理，以及積極面的鼓勵，希望對新興太空科技帶來正面效果。

太空發展法草案共有22條條文，分為宣示發展原則、規範太空活動、設置發射場域、促進產業發展等四大部分，在立法院三讀通過後，還將有發射載具及太空載具登錄作業辦法草案；發射載具發射許可辦法草案；發射場域設置、營運、管理、補償及回饋辦法草案；民間太空載具資料提供補償辦法草案等四個子法要推動。

林敏聰強調，太空活動要符合國際規範，包括五個國際公約等。只要遵守基本規範，就可以積極去做，在遊戲規則下積極嘗試，政府也會更積極推動與國家戰略相關的技術發展。

目前全球有超過31個國家已經制定或正在制定各種不同形式的太空法規，台灣是全世界第32個擁有衛星之國家，近年來國內已有數家商業太空公司成立，商業應用性太空活動逐漸普及，國際合資、民間企業投資商業模式逐步導入，使我國已經進入太空新紀元。為促進我國太空活動及太空產業之發展，提高國民生活福祉，協助人類社會之永續和平發展，科技部提出「太空發展法」草案。

日前科技部長吳政忠曾表示，美國積極發展5Ｇ、6Ｇ通訊的低軌衛星，是未來太空產業的新藍海，台灣業者必須積極參與。但也有業者質疑，太空發展法草案大部分是針對火箭發射場域進行規範，並對相關行為設立罰則，對產業的鼓勵並沒有著墨太多。

草案中第十四條明訂，為促進太空產業發展，中央應推動：鼓勵民間投資太空事業、推動高附加價值之太空技術產業獎勵措施、協助產業發展與國際接軌、培育太空產業發展人才、輔導育成太空新創事業等。

林敏聰回應，太空科技發展快速，目前國際上以低軌衛星為主流，但是五年後可能有新的發展，因此母法中不宜針對特定技術予以規範。目前草案也已經與立委溝通，讓草案內容更加完備。

太空發展法草案中規定，太空活動指的是，運用發射載具或太空載具進行太空探索、對地觀測、建構通訊傳播網路、開發或利用太空及其他天體之資源等行為。

未來還將設置行政法人，專責太空技術等相關研究與推動產業發展，位階也將有所提升，為科技部直屬機關。

(工商 )