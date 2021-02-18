農曆新年開春後，長虹（5534）開出第一炮，揮軍中南部購地。看好員林房市，長虹18日公告，正式簽訂彰化員林市民生段土地及建築物買賣契約書，取得土地約1,474.0825坪，建物約473.2008坪。

長虹表示，相中員林房市需求，決定到員林購買土地推出新案，每坪土地平均取得成本約39.9萬元，建物約4,000元，總價約5.9億元。

長虹表示，未來計劃開發為住宅大樓銷售，以貢獻營收。

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(工商 )

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