長虹砸5.9億 買員林近1,500坪土地 17:532021/02/18 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農曆新年開春後，長虹（5534）開出第一炮，揮軍中南部購地。看好員林房市，長虹18日公告，正式簽訂彰化員林市民生段土地及建築物買賣契約書，取得土地約1,474.0825坪，建物約473.2008坪。 長虹表示，相中員林房市需求，決定到員林購買土地推出新案，每坪土地平均取得成本約39.9萬元，建物約4,000元，總價約5.9億元。 長虹表示，未來計劃開發為住宅大樓銷售，以貢獻營收。 政府砸130億 助養豬業升級 糟糠妻成7億女總裁霸氣休廢尪 帶3子爽住300坪豪宅 (工商 ) #長虹 #員林 #建物 #房市 #坪土地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市地上權 又見101旁大案 04:102021/02/17 財經要聞 北屯環球購物中心 上半年動工 04:102021/02/17 產業．科技 皇翔格拉斯麗飯店 7月開幕 04:102021/02/18 產業．科技 台鐵南港玉成土地標出了 慧榮科技獲選最優申請人 12:282021/02/18 生活 搭春節賞屋潮 台中新案報捷 04:102021/02/18 產業．科技 《國際金融》通膨和高殖利率擔憂 歐股收跌 09:262021/02/18 財經 泰郡砸13億購地3,185坪 搶進橋頭都會公園房市 16:592021/02/18 財經 2020超狂！秒殺建案暴增2倍 新竹賣光84案 15:142021/02/18 房市新訊 看好房市！信義代銷上半年推案超過400億 15:252021/02/18 房市新訊 中華郵政首座社宅 有望落腳新北 04:102021/02/17 財經要聞 農委會4年砸33億 維持合理毛豬拍賣價 16:022021/02/18 財經 財經熱門新聞 國營事業高層大搬風 經部證實中油董座歐嘉瑞請辭 - 財經 10檔高殖利率定存股 他暴賺逾40％靠3大秘技 - 財經 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 經濟如同網路泡沫破滅？ 分析師爆美股漲多大跌機率 - 財經 陸毀滅澳洲數十億葡萄酒產業 酒商：政府不該帶頭反華 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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