屏東縣政府積極爭取高鐵南延屏東，行政院已啟動綜合規畫招標，預計2022年6月完成，另中央也將在屏東高鐵站區周邊規畫科技產業園區、科學園區，加上規畫中的屏東運動休閒園區等，縣府表示，相關建設將一併帶動整體產業發展、提升遊憩服務環境，也提供更多優質工作機會，可望吸引更多年輕人返鄉。

屏縣府交通旅遊處表示，中央推動「西高鐵、東快鐵」環島軌道建設政策，以創造全台6小時環島的生活圈，而高鐵延伸跨過高屏溪是落實這項政策的重要「門檻」，藉由高鐵的便捷性，有助提升國家競爭力及均衡城鄉發展。

高鐵延伸屏東案歷經3年審查，其中就路線選定、社經影響及工程技術可行性及所需費用，經交通部邀集各專家學者召開審查會議討論而擇定的方案，「左營案」是可行性、成本和工程技術細節綜合評估較可行的方案，可降低工程施作經費、用地取得難度也相對較低，且高鐵也會保留繼續往南延伸的可行性。

屏縣府交旅處長黃國維說，屏東六塊厝高鐵車站周邊區域將配合規畫為高鐵特定區，不僅引入相關產業以提升周邊在地發展及增加屏東就業機會，也保留高鐵再往南延伸到潮州的可行空間。

另外，縣府也規畫於高鐵特定區北側土地作為屏東縣運動休閒園區，周邊高雄榮總即將進駐營運，屏東二代加工出口區亦擴區招商，再加上周邊近高屏溪河濱公園，藉由高鐵進入屏東的契機，整體花貴創造出整區交通便捷、產業進駐、運動休閒、醫療升級、河岸觀光休憩等機能完整的綜合性都會生活圈。

(中時 )