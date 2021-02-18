台灣大學化工系教授李篤中遭披露曾參加大陸「千人計劃」（中共海外高層次人才引進計劃）、主持大陸國家自然科學基金委員會研究計畫，教育部18日公布調查結果，稱經過查證屬實，處以30萬元罰鍰。陸委會副主委邱垂正18日回應，將持續追蹤有無教職科研人員參與陸方國家重點科研研發計畫，若發現違反《兩岸人民關係條例》相關規定或是違法兼職情形，政府將依法查處。

此次李篤中因主持大陸國家自然科學基金委員會研究計畫遭罰，是教育部首次對大學教授違反《兩岸人民關係條例》開罰。邱垂正回應，行政院在2018年3月就曾通知各公、私立科研機構及大學院校，現職專任教師及相關人員，未經許可，不得參與大陸千人計劃、萬人計畫及其他大陸各項國家基金、國家重點科學研發計畫。

邱垂正說，陸委會將持續會同相關機關，追蹤有無教職科研人員參與陸方國家重點科研研發計畫，若發現違《兩岸人民關係條例》相關規定或是違法兼職情形，政府將依法查處。

(中時 )