【旅遊經 洪書瑱報導】

女人搞賞女人 三八婦女節餐廳推優惠

栢麗廳位於台北晶華酒店一樓，在Buffet市場中因其豐美精緻的菜色長期獲得賓客滿盈的消費肯定，也在自助餐市場中佔有指標性重要地位，更是國內唯一一家曾被美國有線電視網CNN報導推薦的自助美饌，年營業額長期領先業界、而享有「天下第一廳」的美譽。栢麗廳坐擁14、15號公園綠意盎然的景緻，挑高兩層樓的用餐空間，寬敞明亮，是高樓大廈林立的城市中、難得的一片美食綠洲。晚餐時段的餐廳景緻則是充滿華燈初上的時尚感，國際都會的光影流瀉讓置身其中的食客們感染到頂級迷人的用餐氛圍。

栢麗廳共有四大餐檯，分別匯集了中、西、日式百餘種精緻料理，包括展現廚藝的創意冷盤以及「食藝廊-客座主廚」區，匯集新鮮多元的現流海鮮、現點現做的日式壽司料理的360度海鮮台，而熱鬧滾滾的中式經典佳餚區、歐風熱食美饌區、以及鐵板與麵點現烹區班，更有令人目不暇給，擺滿精巧奇趣的糕點以及Haagen-Dazs冰淇淋的甜品區等！即日起至3月14日止栢麗廳推出「Lady’s Month」，平日晚餐1,480元、假日晚餐則為1,580元(含星期五)，凡於晚間8點以後入席的女性賓客，皆可享有餐價5折的優惠。

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和逸飯店·高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳坐擁市區高空美景、可遠眺高雄港的，為迎接3月國際婦女節特別加碼，自即日起至3/31特別推出「好食成雙優惠」，凡指定海陸主餐，任選2道優惠價1500元(已含服務費)，最低可享55折，主餐包括肉質香嫩飽口的「8盎司美國頂級肋眼牛排」(原價1280元+10%)、散發香料氣息的「爐烤羊排與培根干貝卷佐松露紅酒醬汁」(原價880元+10%)，以及帶著清爽口感的「香煎明蝦鮭魚干貝佐青豆醬汁」(原價880元+10%)，可任選2道，平假日午晚餐均適用。主餐皆搭配現場輕食自助餐檯的歐式麵包、生菜沙拉、精緻冷盤、熱食餐點、湯品、甜點、咖啡茶品、冰淇淋等數十種美食吃到飽。在品嚐美食的同時，還能從窗邊悠閒眺望30樓高空外的無敵藍天與美景！

(中時新聞網)