新加坡在西洋情人節前夕發生一起致命的火燒車意外，一輛白色寶馬（BMW）疑似失速撞入店家起火燃燒，車內5人自此天人永隔，更讓人遺憾的是，肇事駕駛的空姐明星女友為了救未婚夫衝入火場，導致全身80%燒燙傷送醫，目前性命垂危。

白色BMW轎車車速相當快，在路上蛇行後，猛力撞進建物中。（圖／翻攝自CP Network3 Youtube）

白色BMW轎車車速相當快，在路上蛇行後，猛力撞進建物中。（圖／翻攝自CP Network3 Youtube）

從曝光的監視錄影畫面中看到，當時一輛白色的BMW車速相當快，在路上蛇行後，猛力撞進建物中，過了幾秒，車身突然起火，火勢也迅速從車輛延燒到被建築物。

白色BMW轎車車速相當快，在路上蛇行後，猛力撞進建物中。（圖／翻攝自CP Network3 Youtube）

白色BMW轎車車速相當快，在路上蛇行後，猛力撞進建物中。（圖／翻攝自CP Network3 Youtube）

緊接著另一輛車隨後停下，可以看到一名女性和同行者下車，這名女子並未穿著任何防護設備，下車後第一反應竟是衝入火海救人，但是猛烈火勢也讓這名女子隨即燒成火球，逼得她不得不退出火場躲到對面騎樓，當時還有民眾經過，場面看了怵目驚心。

過了幾秒，車身突然起火。（圖／翻攝自CP Network3 Youtube）

空姐女友（紅框處）奮不顧身衝進火場救人，結果也遭無情火舌吞噬。（圖／翻攝自CP Network3 Youtube）

綜合新加坡媒體報導，這起事故發生在13日清晨5點40分左右，星國警消在燃燒的車內發現駕駛和4名男乘客當場被燒死，據調查，疑似是一行人飆車才會釀起這場憾事。

空姐女友（紅框處）奮不顧身衝進火場救人，結果也遭無情火舌吞噬。（圖／翻攝自CP Network3 Youtube）

空姐女友（紅框處）奮不顧身衝進火場救人，結果也遭無情火舌吞噬。（圖／翻攝自CP Network3 Youtube）

警方事後經證實，肇事的29歲駕駛Jonathan Long，在金融公司擔任管理職，試圖救人的女子則是26歲的空姐暨歌台(類似台灣秀場)藝人胡秀惠，兩人為情侶關係，已論及婚嫁，原訂近日結婚，而她見狀竟以肉身衝入火場想救未婚夫，自己也全身80%燒燙傷，手術後仍在加護病房觀察，情況危急。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)