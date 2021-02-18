逐漸凋零的中央商圈透過社區旅行開始有了人氣，近期有意引進「熊電」，炒熱地方商機。（林和生攝）

屏東市瑞光夜市將於3月吹起熄燈號，民眾不捨少了一個走逛處，中央商圈近日釋出訊息，有意爭取舊時「熊電」（商展台語）進駐，屏東縣政府表示樂觀其成，但所有配套仍待協調。

在地經營超過20年的瑞光夜市，因地主已將土地以2億元價格賣給開發公司，導致100多個攤商預計在3月21日遷離，不僅攤商面臨生計斷炊的可能，民眾也少了閒時走逛去處。

立刻有人聯想，去年屏東市廣東路上的萬福宮整修完畢後，廟方申請懷舊商展，連續封路2天，讓許多6、7年級生重溫舊夢；張姓民眾說，當時特地現場體驗，每個攤位都排隊，「幾乎是被人潮推著走」，有攤商保守備料，幾個小時就賣光光，驚呼真的很久沒看過如此人潮。

屏東市平和里長伍靜華直言，有人提議不如將「熊電」原汁原味搬來中央商圈，包括廈門街、民權街都非常適合；她進一步表示，2處街廓都是臨時攤，白天販售成衣、美食、3Ｃ產品與雜貨，待下午收攤，夜市便可接續進駐，可望帶來人潮與商機。

伍靜華說，中央市場已有60歲月，是屏東市首座公有市場，過去第一、三商場曾是屏東人時尚中心，其餘商場則是南北雜貨集散地，每天都吸引婆媽採購日常用品，但隨著民眾消費習慣改變與環境變遷，老市場逐漸凋零，消費人口也變得小眾。

這裡什麼都有、什麼都賣，期待藉由這契機，引進「熊電」進駐，重現中央市場過去風華。屏縣府城鄉處長李怡德認為，中央商圈屬於市場用地，只要主管機關屏東市公所同意，擬妥相關配套，縣府樂觀其成。

(中時 )