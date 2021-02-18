蘇澳籍漁船「永裕興18號」10名失蹤船員搜救作業持續進行中，但根據最新傳回台灣的訊息，指永裕興18號船上的抽水作業已經結束，但並未在艙底發現「永」船上的任何人員，10名船員下落依舊成謎。

蘇澳籍漁船「永裕興18號」在一月間被發現在中途島東北方的公海上漂流、船上10名人員失蹤至今，下落不明。

根據前往救援船隻傳回的消息，東港籍友船在今（18）日凌晨5點，已經在北緯24度21分、東經156度36分與先將「永」船拖往安全海域的「億榮18號」會合，前往支援的海巡船艦也在18日下午兩點完成「永」船的抽水作業，並隨即派員進入「永」船探查，但並未在「永」船的艙底發現失蹤的10名人員，也未發現有異常情形。

兩艘救援漁船「億榮3號」、「億榮18號」在完成油料補給後，決定先協助處理「永」船上的魚貨，待魚貨處理完畢後，再由「億榮3號」接替，將「永」船拖回台灣，做進一步地檢視。

(中時 )