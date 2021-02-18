過年如果收到媽媽的超級大紅包，遇到事情，你還會和媽媽嘔氣嗎？一名網友分享朋友親身實例，他拿到媽媽20萬元紅包，某天開車出遊卻不慎撞破輪胎，沒想到母子倆為此大吵一架，過程引起網友熱議。

過年期間的爭吵，開工後仍未改善。原PO在PTT發文，指他朋友今年春節收了媽媽一包金額高達20萬元的壓歲錢，卻在前幾天帶媽媽出遊時，把車輪弄破了，得找人換胎、拖吊。

事隔幾天，媽媽突然對兒子發脾氣，「為什麼都不會說幫忙出錢，過年紅包收這麼多，應該要有主動出錢的想法。」

原PO朋友表示，當時他完全沒把兩件事放在一起想，如果媽媽要收錢他會給，吵架時他也有打算給錢，只是媽媽純粹不爽，怒從中來；原PO並補充，媽媽無工作。

網友認為，不管怎麼樣，跟媽媽吵架就是不對，更何況她包了一個大紅包，「建議道歉，給錢的最大」、「家裡單親嗎？向媽媽賠個不是吧」、「兒子長大了本來就該負起照顧家的責任」、「媽媽不是真的要錢，她是心累吧」、「收了大紅包，出事不吭一聲，這態度很不OK」。

(中時新聞網)