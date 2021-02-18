周邊道路重新刨鋪並設置機車停車格，紓解停車位不足問題。（板橋區公所提供）

新北市板橋區九如里三民路2段正隆巷內一塊市有土地遭占用當作停車場，去年新北市政府取回土地，興建成集合綠地、運動休閒、親子休憩及機車停放等多功能公園綠地，今年2月正式啟用，讓民眾又多了一處可利用的休閒場所。

據了解，該地段於2019年間由建商透過容積移轉贈與新北市政府，而後規畫為公園用途，因當時尚未有相關開闢計畫，閒置土地遭占用成為汽、機車停車場。

經九如里里長李建重提案及地方民意代表協助，由市府新工處與板橋區公所合作，將九如里內的海山段850-1地號等9筆閒置土地，透過「新北美樂地專案」變身成具休憩功能的公園綠地，於今年2月完工並開放民眾使用。

板橋區長范姜坤火表示，規畫設計階段邀請地方里長與民意代表參與討論溝通意見，活化在地環境，公園設有親子遊樂區、體健設施區、座椅及兼顧透保水與維護性的透水步道等設施，另考量民眾停車需求，於綠地兩側及鄰近公有地內設置68個機車停車格，結合公園綠地及生活機能，歡迎民眾多加利用。

(中時 )