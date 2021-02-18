魚池鄉大雁、新城、日月村，都有農路崎嶇及巷道排水闕如安全堪憂，南投縣長林明溱18日實地會勘，確認屬大眾通行且民眾深感憂心與不便，當場核定足額經費，責由工務處道路養護科盡速辦理發包改善。

林明溱會勘行程由特助林儒彬，縣議員王秋淑、謝明謀、石慶龍，及魚池鄉代會主席梁政裕、大雁村長陳秋坤、新城村長沈華儷、日月村長黃益琪等人陪同，並當場反映心聲。

林明溱說，大雁村澀水社區大雁支線農路，除了有住戶更是農園運輸，及在地生態觀光的重要道路，但因年久失修，路面龜裂破損且路基局部下陷，不僅車輛行經顛簸，機車途經更容易打滑摔倒，還曾有農友因此摔傷骨折，實地走過一遍發現確實需要立即改善，將由道路養護科重新鋪設300公尺長、3.5公尺寬的混凝土路面。

林明溱隨後到新城村，會勘文正巷仍未施設排水溝的路段，特助林儒彬拿出當地民眾陳情大雨路面變水路濁水滾滾的照片表示，地方民眾拍了照片向他反映，可見排水溝的重要性，林縣長也當場聽取陳情村民的心聲，並允諾盡速施設長約110公尺的排水溝。

林明溱也走訪新城村通文巷，發現路面塑膠警示桿整排斷損；居民說，曾有人騎機車轉彎不慎就直接衝落大排水溝，十分危險；林明溱說，通文巷將施設紐澤西護欄，長度180公尺，同時也會將另一側的小排水溝，增加彎道路幅，確保大眾行的安全。日月村竹嵩溪上游農路，是賞櫻及螢火蟲步道，也將盡速改善路況。

(中時 )