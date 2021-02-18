衛福部繞過大陸代理商向輝瑞BNT訂購500萬劑疫苗碰壁，衛服部長陳時中暗示遭陸方攔阻。但中廣董事長趙少康直言，BNT的代理商是上海復星，陳時中卻因意識形態，非要繞過代理商直接找總公司購買，違反商業常識偷雞摸狗走後門，不循正道最後鎩羽而歸，不思檢討還怪東怪西，怎麼好意思呢？

台灣對外採購疫苗陷入瓶頸，前總統馬英九呼籲蔡政府應把大陸疫苗列入考量。事後陳時中對外抱怨，先前曾向輝瑞BNT訂購500萬劑疫苗，最後一步遭攔阻，「有人不希望台灣太高興」。

趙少康說，陳時中日前還隱射馬英九和大陸有關係，這種說法很壞，一來馬英九跟疫苗廠能有什麼關係？二來依照陳時中邏輯，難道要有關係才能推薦？若是如此，陳時中向BNT、AZ買疫苗，又是誰推薦，推薦的人拿了什麼好處？

趙少康氣憤地說，到底是誰見不得台灣取得疫苗？陳時中只要敢講出來，他就號召「一人一口水」把這個人淹死，「我們要疫苗你擋什麼擋，人神共憤太可惡！」但陳時中卻不講，只會曖曖昧昧到處隱射，這麼嚴重的指控當然要講清楚。

趙少康更指出，輝瑞BNT的疫苗代理商是「上海復星」，若要購買疫苗當然得透過總代理，這是商業規範基本常識，結果陳時中卻因中國的關係，用意識形態繞道直接找輝瑞BNT購買，別說總代理會有意見，相信輝瑞BNT也不敢做這樣的事；而且就算輝瑞BNT真的跟陳時中簽合約，不只合約無效，也須賠償總代理。

趙少康強調，輝瑞BNT的代理商就算在上海那又怎樣？疫苗是BNT製造，又不是上海復星，陳時中卻只因為這樣就偷雞摸狗、不循正道，想走後門不成功又推說政治力介入，真的很無聊。

趙少康說，當馬來西亞都已拿到人口數1.1倍的疫苗，不遵守商業原則的陳時中還在說「喔，有人見不得台灣有疫苗」，怪東怪西怪別人，怎麼好意思呢。

(中時 )