倫元投顧分析師陳學進表示，台股18日開高震盪收紅、再創歷史新高，終場上漲62.22點作收，漲幅0.38％，收在16,424.51點；櫃買指數亦同步大漲2.81點作收，漲幅1.5％，收在190.65點；三大法人進出方面，外資轉賣32.47億元，投信續買6.31億元，自營商買超18.44億元，惟外資法人於台指期轉賣6,168口多單，累計淨空單部位為23,149口，心態轉趨謹慎偏多。

台股累計漲幅已大，在短線漲多之下，不排除或有震盪，因此，建議投資人在策略上則務必謹守「低接不追高」原則。不過，就中長期角度而言，仍不看淡，短線若有拉回，逢低仍是低接撿便宜的大好機會。

受惠中美貿易戰下的轉單效應，以及AI、5G、電動車發展、遠距商機的崛起，加上實體經濟逐步復甦，不僅今年元月上市櫃公司延續去年第四季營運熱度，更由半導體族群作為領頭先鋒，139家公司營收創下歷史新高，上市櫃單月營收合計達3.28兆元，繳出歷年最佳元月成績。

個股方面，本周納入投資組合的高端疫苗，二期臨床啟動，目標在三個月內完成所有受試者收案，營運具有利條件、內外資法人心態積極偏多不變，只要量價不失控，預期後市仍續漲機會可期。

(工商 )