逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤18日呈現狹幅震盪，終場上漲62.22點，成交量仍有3,600億元之上，不畏17日美股回檔壓力，表現不俗。

不過，台股目前KD指標及MACD指標仍高檔背離，投資人應居高思危，若19日能夠持續上攻，KD指標將高檔鈍化，則下周台股將有望再創新高；反之，若出現明顯修正，恐將出現指標背離的回檔，且通常幅度會較大，投資人下周操作就應保守一點。因此，台股19日能否持續上攻，相當關鍵。就技術面觀察，台股大盤仍應先以多方缺口15,938點及月均線為支撐，未跌破之前，仍建議挑選強勢股操作。

個股方面，本周納入投資組合的亞信，IC設計族群成盤面主流，股價持續創高。

選股方面，盤面強勢族群仍聚焦在半導體，多檔指標股持續創高。其中，IC設計聯詠股價續創新高，帶動投組的欣銓、致伸、亞信有望持續向上表態；另外，原物料族群近一個月漲勢驚人，相關的PCB、鋼鐵、塑化族群，亦見到買盤挹注。而金居股價雖面臨漲多回檔，惟價跌量縮，且未跌破5日均線，多頭趨勢不變。

(工商 )