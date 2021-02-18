證券分析師吳磊光表示，台股及台積電年前分別創下16,238點與679元新高後拉回整理，所幸封關前5日開始止跌反彈，金鼠年華麗封關奠下金牛年好的開始。大盤18日雖因調節賣壓出籠，震盪劇烈，但加權點數位階仍站穩5日線上方，顯見新高壓力整理雖需注意，但短空整理後又是多頭創新高的另一階段，均線操作更是重要。
個股方面，本周納入投資組合世芯-KY，受惠去美化題材，元月營收年增88.51％，外資給予千金價位目標，帶動股價連漲3日，18日以漲停板974元作收，投資人可逢高獲利出場。
(工商 )
證券分析師吳磊光表示，台股及台積電年前分別創下16,238點與679元新高後拉回整理，所幸封關前5日開始止跌反彈，金鼠年華麗封關奠下金牛年好的開始。大盤18日雖因調節賣壓出籠，震盪劇烈，但加權點數位階仍站穩5日線上方，顯見新高壓力整理雖需注意，但短空整理後又是多頭創新高的另一階段，均線操作更是重要。
個股方面，本周納入投資組合世芯-KY，受惠去美化題材，元月營收年增88.51％，外資給予千金價位目標，帶動股價連漲3日，18日以漲停板974元作收，投資人可逢高獲利出場。
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