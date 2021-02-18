現年83歲的喬瑟夫·利貢（Joseph Ligon)，剛剛離開美國賓西法尼亞州立監獄，他在監獄裡渡過68年，是美國獄政史上年齡最大、服刑時間最久的「少年犯」。有些人擔心他是否會對現代文明適應不良。

CNN報導，1953年，利貢15歲，他與其他4位同樣10幾歲的青少年在費城打劫，包括持械傷人與搶劫，造成2死6傷。

利貢與其他人幾乎是當場被捕，就他自己的說法是「在街頭上被警方追上。」

利貢被捕後也坦承行兇，至少有動手刺傷當天受害者8人中的其中一位。

不過，他卻被以兩項一級謀殺罪起訴，判以無期徒刑。對此利貢的律師布萊德利‧布里奇(Bradley Bridge)表示，他的委託人確實是傷人了，但是沒有殺害任何人，卻被判以殺人罪，這是有問題的。

如今多說也無益。布里奇說：「早在1953年犯下這些罪行的孩子，如今就不復存在了。他已經83歲，早就歷經成長、改變，不再是威脅。 他已經為自己年少時的愚行，付出了該負的代價。現在，讓他生命的最後幾年，以自由之身度過是適當的。」

利貢說「我早就不再是孩子。我不僅是一個成年人，已是一個老人，而且每天都在衰老。」

其實，利貢如果選擇假釋，他可以早幾年出獄。2016年，法院裁定利貢的案子可適用另一件青少年的假釋判例，並且國最高法院的裁決也承認利貢有資格申請假釋，但是利貢自己拒絕了。

利貢認為，假釋有很多麻煩的條件，餘生需要受到假釋官的監管，這樣的條件不是他所想要的充份自由。

於是，布里奇律師採用另一方案，他提出新說法，表示「像利貢案件中，把少年犯處以強制性無期徒刑是違憲的」，此上訴在賓州中級上訴法院的聽證會被駁回，不過布里奇不氣餒，他改提交聯邦法院，得到受理並於2020年11月勝訴，最終他在2021年，根據自己的上訴文，使利貢獲得自由。

現在，利貢已經出獄，心須算著重新進入社會，他表示會努力讓自己的餘生，給社會提出點貢獻。另外利貢被記者問到「對久違的世界有什麼感覺？」利貢說：「很漂亮，很美麗。」

(中時新聞網)