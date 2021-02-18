疫情衝擊宴會業務，雲朗集團宣布4月30日結束頤品大飯店新店北新館的宴會營運後，該館全數職工，包括廚師、服務生、業務人員等，將可選擇轉調至集團各適合營業據點，提供全數同仁於集團中轉職之機會。至於已預訂宴會或工商活動的客戶權益將不受影響，2月至4月間頤品大飯店新店北新館仍正常營業，持續為顧客服務。

雲朗觀光集團與雲品國際強調，未來將透過更多資源整合，讓餐飲宴會與住房業務持續發展，為各種需求顧客提供更多元服務。

雲品國際今日召開董事會，定調2021年宴會事業將持續透過零資產、純管理的經營模式，將集團餐飲優勢加以延伸，落實品牌價值與管理財的競爭策略，更加重靈活管理以滿足消費者多元化的需求，以強化互利共享的概念創造品牌價值。會中決議於第二季結束頤品大飯店新店北新館的宴會營運，未來以更具競爭力的經營策略打造委託經營管理事業，期望能達到更佳的營運績效與優化獲利能力。

雲品進一步指出，雲品國際自從啟動君品Collection宴會平台後，持續集結淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、西門紅樓、MAJI 集食行樂音樂庭園、草山玉溪、美軍俱樂部等極具特色與風格之宴會場地，成功以零資產模式與提供場地的業者共享利潤，降低場地固定租金負擔。以皇家薇庭和淡水嘉廬為例，在受疫情影響的2020年營業收入還優於2019年，是表現相當亮眼的營業模式。

雲品國際表示，將持續推廣此類零資產成功營運的經驗，致力成為宴會事業產業鏈的整合者，未來將持續以純管理模式取得委託經營，靈活佈局宴會管理、物業管理，更以互利共享的方式，布局新型營業模式迎接2021年。雲品國際將同時以傳統的宴會廳和多面貌的君品Collection，靈活地提供多元化的產品及服務給不同需求的客人。

(中時 )