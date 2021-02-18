OPPO在1月份舉辦了Reno5 l Reno5 Pro 5G新機發表會，為台灣帶來了兩款Reno5系列的5G新機；這兩款手機有哪些不同的表現與規格，是否值得擁有？一起來看看他們的實際表現！
跑分實力略有差距
首先來看看這兩款手機的核心配置，Reno5採用高通Snapdragon 765G處理器（搭配8GB RAM / 128GB ROM)；Reno5 Pro則是搭載聯發科天璣（Dimensity）1000+處理器（搭配12GB RAM / 256GB ROM）。從以下兩款手機分別在安兔兔評測、Geekbench 5當中的跑分表現，可以粗略了解一下性能表現。
外型設計風格近似 閃亮度再提升
OPPO向來都在手機的機身設計上使出不少功力，Reno5系列也不例外。Reno5採用6.43吋螢幕（解析度2400 x 1080）；Reno5 Pro則是採用6.55吋螢幕（解析度2400 x 1080），皆支援90Hz螢幕更新率，在瀏覽網頁、玩遊戲時都能感受更為流暢的畫面。螢幕採用打孔螢幕設計，前置相機位在正面左上角。
機身設計上，Reno5系列的星鑽工藝升級，晶體升級為規則的金字塔結構，顆粒更大，覆蓋比例更高，排列更緊密，閃亮度相比上一代提升了35%，也不易沾染指紋、具有耐磨耐刮特性。。仍維持輕薄機身設計，Reno5 Pro 厚度維持 7.6mm，重量 173公克，而電池容量增大到 4350mAh；Reno5則是厚度7.9mm，重量172公克，搭配4300mAh電池。Reno5 系列都支援 65W SuperVOOC 2.0 超級閃充，充電5分鐘，追劇4小時（Reno 5 充電5分鐘充滿25%；充電35分鐘可充滿100%；Reno5 Pro 充電5分鐘充滿27%；充電30分鐘可充滿100%）。
相機規格相同 功能略有不同
Reno 5 Pro的相機配置與Reno5完全一致，是前置3200萬畫素鏡頭；後置6400萬畫素主鏡頭、800萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭、200萬畫素黑白鏡頭的組合。而功能上Reno5系列手機略有不同。
Reno 5系列相機拍照支援夜景、拍照、人像、專業模式、電影模式、超高畫質、全景、微距、萌拍等功能。Reno5 Pro以及Reno5都支援AI炫彩、霓虹人像、ICE引擎的功能；而Reno5 Pro額外支援AI人像留色拍照功能；錄影上則Reno 5系列皆支援AI錄影增強（1080p @30fps）、雙重錄影（[email protected]）、Soloop app。而Reno5 Pro額外支援AI人像留色、RGB留色錄影、超級慢動作錄影（[email protected]、[email protected]）；Reno5則是獨家支援AI錄影美顏功能。
具體來說，雙重錄影功能可支援3種前後鏡頭影格的組合，包含左右均分模式、矩形模式（前鏡頭呈現方式是縮小的矩形）、圓形模式（前鏡頭呈現方式是圓形），此模式下前鏡頭可以支援美顏，後置鏡頭則可變焦。
錄影功能上的AI錄影增強功能則是將Live HDR 演算法及超級動態夜景演算法進行融合升級，確保在昏暗的夜晚、陽光普照的白天都能拍到清晰自然、不會讓人像過曝。系統將藉由AI智慧先判斷環境亮度、識別環境特點等，再利用不同演算法優化影片。在白天場景利用Live HDR 演算法，確保背景不過曝，人臉清晰明亮；晚上場景則利用超級動態夜景演算法，提升暗光下畫面亮度和細節表現。同樣對於錄影也很有用的超級防手震3.0則是加入了場景判斷和運動趨勢判斷算法，基於不同場景匹配相應的防手震策略，實現更精細、全天候的防手震效果。
Reno5與Reno5 Pro攝影表現
以下則是以Reno 5 vs iPhone 12 Pro，還有Reno5 Pro vs iPhone 12 Pro的對比，比較各自兩款手機在日夜間的靜態攝影拍照表現。先以Reno5與iPhone 12 Pro對比來說，Reno5在日間攝影的表現上，整體照片亮度沒有iPhone 12 Pro那麼高，但是細節保留的很不錯，整體風格不如過去OPPO手機那麼鮮豔，更為真實。夜拍上，對於色彩的還原度也更準確與穩定。
Reno5 Pro的話對比iPhone 12 Pro來，色調上iPhone 12 Pro在日間表現更為鮮豔亮眼，夜間的話，色彩還原度則也看來是iPhone 12 Pro更為穩定一些。不過錄影功能上，AI留色錄影、超級慢動作錄影、或是雙重錄影等功能，都是iPhone 12 Pro本身並不具備的功能（搭配額外app有機會能做到），也是不得不提的特點。
5G表現平分秋色
Reno5以及Reno5 Pro都是支援5G的機種。Reno5 Pro採用聯發科天璣1000+晶片，支援5G雙載波聚合、全球第一且目前業內唯一5G+5G雙卡雙待，讓使用者時時盡享5G高速連接，同時還提供最全面的5G節能省電解決方案，因支援5G UltraSave省電技術，平均功耗較同級競品低48%。而Reno5採用的高通Snapdragon 765G則是整合 Snapdragon X52 數據機及射頻系統，5G毫米波與sub-6 GHz、5G獨立（SA）與非獨立（NSA）模式、TDD與FDD頻段的動態頻譜共享（DSS）、全球 5G 漫遊與multi-SIM支援等。
以5G測速結果來看，Reno5 Pro 測得平均641 Mbps下載速度，平均上傳速度則是126.6 Mbps；Reno5則測得平均607 Mbps下載速度，平均上傳速度則是141 Mbps。兩者之間的5G網路表現在當前的網路佈建下（均以中華電信5G SIM卡進行測試）沒有明顯區別。
整體來說Reno5以及Reno5 Pro以機身設計、充電速度、電池容量以及多元攝影功能的整體表現來說，可謂是令人相當印象深刻的5G手機新品。兩款手機也都搭配ColorOS 11.1，系統支援的三指截圖、浮動視窗、螢幕護眼認證等等，都是相當貼心到位的特色。
(科技)
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