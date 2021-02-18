OPPO在1月份舉辦了Reno5 l Reno5 Pro 5G新機發表會，為台灣帶來了兩款Reno5系列的5G新機；這兩款手機有哪些不同的表現與規格，是否值得擁有？一起來看看他們的實際表現！

跑分實力略有差距

首先來看看這兩款手機的核心配置，Reno5採用高通Snapdragon 765G處理器（搭配8GB RAM / 128GB ROM)；Reno5 Pro則是搭載聯發科天璣（Dimensity）1000+處理器（搭配12GB RAM / 256GB ROM）。從以下兩款手機分別在安兔兔評測、Geekbench 5當中的跑分表現，可以粗略了解一下性能表現。

OPPO Reno5安兔兔評測（左）、Geekbench 5（右）跑分結果。（手機截圖）

OPPO Reno5 Pro安兔兔評測（左）、Geekbench 5（右）跑分結果。（手機截圖）

外型設計風格近似 閃亮度再提升

OPPO向來都在手機的機身設計上使出不少功力，Reno5系列也不例外。Reno5採用6.43吋螢幕（解析度2400 x 1080）；Reno5 Pro則是採用6.55吋螢幕（解析度2400 x 1080），皆支援90Hz螢幕更新率，在瀏覽網頁、玩遊戲時都能感受更為流暢的畫面。螢幕採用打孔螢幕設計，前置相機位在正面左上角。

OPPO Reno5 Pro(上）與OPPO Reno5正面。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5包裝（左）與OPPO Reno5 Pro包裝。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5包裝配件與OPPO Reno5 Pro包裝配件。（黃慧雯攝）

機身設計上，Reno5系列的星鑽工藝升級，晶體升級為規則的金字塔結構，顆粒更大，覆蓋比例更高，排列更緊密，閃亮度相比上一代提升了35%，也不易沾染指紋、具有耐磨耐刮特性。。仍維持輕薄機身設計，Reno5 Pro 厚度維持 7.6mm，重量 173公克，而電池容量增大到 4350mAh；Reno5則是厚度7.9mm，重量172公克，搭配4300mAh電池。Reno5 系列都支援 65W SuperVOOC 2.0 超級閃充，充電5分鐘，追劇4小時（Reno 5 充電5分鐘充滿25%；充電35分鐘可充滿100%；Reno5 Pro 充電5分鐘充滿27%；充電30分鐘可充滿100%）。

OPPO Reno5機身細部照片。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Pro機身細部照片。（黃慧雯攝）

相機規格相同 功能略有不同

Reno 5 Pro的相機配置與Reno5完全一致，是前置3200萬畫素鏡頭；後置6400萬畫素主鏡頭、800萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭、200萬畫素黑白鏡頭的組合。而功能上Reno5系列手機略有不同。

Reno 5系列相機拍照支援夜景、拍照、人像、專業模式、電影模式、超高畫質、全景、微距、萌拍等功能。Reno5 Pro以及Reno5都支援AI炫彩、霓虹人像、ICE引擎的功能；而Reno5 Pro額外支援AI人像留色拍照功能；錄影上則Reno 5系列皆支援AI錄影增強（1080p @30fps）、雙重錄影（[email protected]）、Soloop app。而Reno5 Pro額外支援AI人像留色、RGB留色錄影、超級慢動作錄影（[email protected]、[email protected]）；Reno5則是獨家支援AI錄影美顏功能。

具體來說，雙重錄影功能可支援3種前後鏡頭影格的組合，包含左右均分模式、矩形模式（前鏡頭呈現方式是縮小的矩形）、圓形模式（前鏡頭呈現方式是圓形），此模式下前鏡頭可以支援美顏，後置鏡頭則可變焦。

錄影功能上的AI錄影增強功能則是將Live HDR 演算法及超級動態夜景演算法進行融合升級，確保在昏暗的夜晚、陽光普照的白天都能拍到清晰自然、不會讓人像過曝。系統將藉由AI智慧先判斷環境亮度、識別環境特點等，再利用不同演算法優化影片。在白天場景利用Live HDR 演算法，確保背景不過曝，人臉清晰明亮；晚上場景則利用超級動態夜景演算法，提升暗光下畫面亮度和細節表現。同樣對於錄影也很有用的超級防手震3.0則是加入了場景判斷和運動趨勢判斷算法，基於不同場景匹配相應的防手震策略，實現更精細、全天候的防手震效果。

Reno5與Reno5 Pro攝影表現

以下則是以Reno 5 vs iPhone 12 Pro，還有Reno5 Pro vs iPhone 12 Pro的對比，比較各自兩款手機在日夜間的靜態攝影拍照表現。先以Reno5與iPhone 12 Pro對比來說，Reno5在日間攝影的表現上，整體照片亮度沒有iPhone 12 Pro那麼高，但是細節保留的很不錯，整體風格不如過去OPPO手機那麼鮮豔，更為真實。夜拍上，對於色彩的還原度也更準確與穩定。

OPPO Reno5主鏡頭與超廣角鏡頭日間拍攝。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro主鏡頭與超廣角鏡頭日間拍攝。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5主鏡頭與超廣角鏡頭夜間拍攝。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro主主鏡頭與超廣角鏡頭夜間拍攝。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5（左）與iPhone 12 Pro日間拍攝對比（1）。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5（左）與iPhone 12 Pro日間拍攝對比（2）。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5（左）與iPhone 12 Pro夜間拍攝對比（1）。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5（左）與iPhone 12 Pro夜間拍攝對比（2）。（黃慧雯攝）

Reno5 Pro的話對比iPhone 12 Pro來，色調上iPhone 12 Pro在日間表現更為鮮豔亮眼，夜間的話，色彩還原度則也看來是iPhone 12 Pro更為穩定一些。不過錄影功能上，AI留色錄影、超級慢動作錄影、或是雙重錄影等功能，都是iPhone 12 Pro本身並不具備的功能（搭配額外app有機會能做到），也是不得不提的特點。

OPPO Reno5 Pro主鏡頭與超廣角鏡頭日間拍攝。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro主鏡頭與超廣角鏡頭日間拍攝。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Pro主鏡頭與超廣角鏡頭夜間拍攝。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro主主鏡頭與超廣角鏡頭夜間拍攝。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Pro（左）與iPhone 12 Pro日間拍攝對比（1）。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Pro（左）與iPhone 12 Pro日間拍攝對比（2）。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Pro（左）與iPhone 12 Pro夜間拍攝對比（1）。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Pro（左）與iPhone 12 Pro夜間拍攝對比（2）。（黃慧雯攝）

5G表現平分秋色

Reno5以及Reno5 Pro都是支援5G的機種。Reno5 Pro採用聯發科天璣1000+晶片，支援5G雙載波聚合、全球第一且目前業內唯一5G+5G雙卡雙待，讓使用者時時盡享5G高速連接，同時還提供最全面的5G節能省電解決方案，因支援5G UltraSave省電技術，平均功耗較同級競品低48%。而Reno5採用的高通Snapdragon 765G則是整合 Snapdragon X52 數據機及射頻系統，5G毫米波與sub-6 GHz、5G獨立（SA）與非獨立（NSA）模式、TDD與FDD頻段的動態頻譜共享（DSS）、全球 5G 漫遊與multi-SIM支援等。

OPPO Reno5 5G測速結果。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Pro 5G測速結果。（黃慧雯攝）

以5G測速結果來看，Reno5 Pro 測得平均641 Mbps下載速度，平均上傳速度則是126.6 Mbps；Reno5則測得平均607 Mbps下載速度，平均上傳速度則是141 Mbps。兩者之間的5G網路表現在當前的網路佈建下（均以中華電信5G SIM卡進行測試）沒有明顯區別。

OPPO Reno5 部分介面截圖（1）。（手機截圖）

OPPO Reno5 部分介面截圖（2）。（手機截圖）

OPPO Reno5 部分介面截圖（3）。（手機截圖）

整體來說Reno5以及Reno5 Pro以機身設計、充電速度、電池容量以及多元攝影功能的整體表現來說，可謂是令人相當印象深刻的5G手機新品。兩款手機也都搭配ColorOS 11.1，系統支援的三指截圖、浮動視窗、螢幕護眼認證等等，都是相當貼心到位的特色。

(科技)