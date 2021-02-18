公務員懲戒委員會前委員長石木欽，不滿司法院指他違反法官倫理、將他移送監察院審議，自訴司法院長許宗力等人誣告、偽造文書。台北地院今（18日）首開庭，石的律師廖芳萱表示，司法院的調查報告只憑富商翁茂鍾的筆記本「看圖說故事」，連筆記本未記載的事項也被寫進去，明顯故意羅織文字獄。

廖芳萱庭後表示，司法院的行政調查報告是公文書，較私文書更具公信力，若調查者虛構或誇大調查內容，並將調查報告送交人審會，就有誣告故意及使公務員登載不實的偽造文書犯行；被告許宗力、前秘書長呂太郎、政風處長沈明倫3人具豐富法律專業，且位居司法高位，應接受高標準法律審視，不能對捏造不實調查報告一事推諉不知。

廖芳萱說，司法院的調查報告只憑翁茂鍾的筆記本「看圖說故事」，部分內容甚至連筆記本都沒記載，顯然是拼湊出來的，故意羅織文字獄的狀況十分明顯，如果只憑一點點證據，就可以無限擴大，對一般民眾影響其實也很大，提起告訴就是希望透過本案，告訴製作司法公文書的人不可以這樣。

廖芳萱並指，在人審會開會之前，就已經有特定媒體報導調查結果，且從報導內容來看，很明顯就是從調查報告中改寫，而這份報告實際上只有司法院少數人掌握，足以懷疑是特定人為了帶風向而找媒體放話。

廖芳萱說，今當庭除向法官說明提告的內容及理由，另聲請調閱翁茂鍾27本筆記本完整的內容、高檢署當初簽結並轉給司法院的調查內容等，與她們手中擁有的司法院調查報告、證人筆錄等做比對，並請求傳喚許宗力等3人到庭，詳細說明製作報告所憑證據及猜測捏造事實的理由，並進行公開審理。

石木欽自訴指出，許宗力、呂太郎、沈明倫明知他未提供佳和集團董事長翁茂鍾涉訟案法律意見，也無不當飲宴、往來，卻將調查報告洩露給特定媒體，詆毀他名譽，再將報告送人審會審議，誣指他違反法官風紀，使人審會決議移送監察院，意圖使他受懲戒，涉犯誣告、偽造文書罪。

北院原認定司法院是綜合各觀事證，合理推論及質疑石木欽違反風紀，非憑空捏造，裁定駁回，但高等法院認為北院從沒開庭訊問石木欽，也無調查紀錄，未踐行必要訊問及調查程序，也未賦予石說明及補正機會，裁定於法未合，撤銷發回重審。

(中時 )