美國國務卿布林肯週四將進行與日丶澳丶印3國外長組成的「四方安全對話（Quad）」視訊會議，明顯地在對抗中國戰略挑戰上繼續沿用川普政府的政策。在這項四方安全對話當中，參與成員除美國之外都是印太地區內與大陸關係較緊張的國家，陸媒曾明白警告，重啟四方對話將是一個「嚴重的戰略錯誤」，可能會引發北京「嚴峻的戰略對抗」。

根據美國務院公佈行程顯示，布林肯計畫在美東時間週四早上7點與3國外長舉行不對媒體開放的四方會談。國務院發言人普萊斯說，此一會談機制對美國推進自由與開放的印太地區的共同目標，以及應對這個時代的重大挑戰至關重要。

《德國之聲》指出，這次視訊會議是拜登政府上臺後首次的非正式組織會談，普萊斯說，國務卿布林肯還會與法國、德國、英國等國個別通話，討論共同面對的全球挑戰。

《路透》指出，拜登強調與盟友緊密合作是對中國的關鍵策略，雖然澳大利亞和印度過去對與中國對抗抱持謹慎態度，但近年來北京與兩國關係惡化，四方對話的形式也在持續擴大。

報導說，四方安全對話（Quad）是在2007年啟動，這是當時日本首相安倍晉三的點子，他希望能找到盟友一同平衡中國的勢力崛起。去年11月，美、日、澳、印四國還在孟加拉灣與阿拉伯海舉行了四方海軍演習，澳大利亞是十多年來首次參加。

《美國之音》認為，川普政府視印度為應對中國挑戰的一個關鍵盟友，重啟美日澳印度的四方會談機制，並將此機制擴大至安全領域，以應對中國越來越咄咄逼人的對外擴張。拜登政府此舉顯示，美國新政府未來將延續前政府在應對中國安全威脅時採用的一些策略和方法，特別是聯合包括印度在內的地區盟友和夥伴的力量，共同抗擊中國的挑戰。

陸媒《環球時報》本月稍早曾警告，美方重啟四方對話會是一個「嚴重的戰略錯誤」，這些國家圍堵中國的做法可能會引發北京「嚴峻的戰略對抗」。該報還評論稱，印度「完全將自己綁在美國的反中國戰車上」，不符合印度的利益。

(中時新聞網)