過年拿壓歲錢是長久以來的習俗，不過許多小孩的紅包錢都會被家長代為保管，甚至是被直接「回收」，最後往往不了了之。一位女網友透露，由於家裡經濟狀況不佳，以為壓歲錢都被拿去償還負債、貼補家用。沒想到今年媽媽突然交給她一個存摺，總額將近20萬元，全都是歷年累積的壓歲錢，讓她頓時內心百感交集，全網看了更是一片鼻酸。

原PO近日在Dcard上分享，家中經濟狀況一直都不是很好，甚至長期都是處於負債狀態，所以每年過年的紅包錢被媽媽拿走後，都想說是被拿去貼補家用。不過她卻沒有想到，這幾天媽媽突然將存摺給她，裡面居然有將近20萬元。原PO這才知道，小時後收到的紅包都被媽媽收起來，不曾動過。

「現在的心情好複雜。」原PO表示，拿到存摺的當下是完全說不出話來，因為她知道，家裡存款從來都沒有超過10萬，不僅每個月要繳房貸、車貸，到月底時，媽媽甚至會為了省錢不吃午餐，一天只吃一餐。

在原PO印象中，媽媽總是穿別人的舊衣服，因此，她去年特地在媽媽生日時送了一套新衣服，當天媽媽開心地穿著它到處炫耀原PO有多麼孝順，但之後就一直收著，到現在都還捨不得穿。

原PO媽媽解釋，都沒有動過這些錢，是因為已經答應過她們要幫忙存起來，「再辛苦都不能拿來用。」（達志影像/shutterstock)

原PO提到，自她開始打工賺錢後，曾數度想要拿錢貼補家用，卻都被媽媽拒絕。儘管生活拮据，媽媽卻絕對不會省下孩子讀書的錢，每個月都花錢給小孩補習、買參考書，她告訴原PO，要好好讀書才能出人頭地，不要像她一樣。

將存摺交給原PO後，媽媽告訴她，之後的紅包不會再幫忙存了，「長大了，要自己運用這筆錢。」媽媽更解釋，都沒有動過這些錢，是因為已經答應過她們要幫忙存起來，「再辛苦都不能拿來用。」頓時，原PO才發現，原來媽媽的臉上已經多了好多皺紋，感嘆表示，「以前明明覺得媽媽好高大，可是我現在已經比她高了很多。長大，真的好快喔！」

這篇藏滿洋蔥的文章一出，網友紛紛含淚直呼，「媽媽好偉大喔，其實拿來家用我也覺得可以」、「真是好媽媽，我家經濟也不怎樣，我媽也是幫我存壓歲錢，沒有擅自花掉。而且我也沒有學貸，真的很感謝她」、「真的哭了，這個有感動到我」。網友也建議原PO最好將這筆錢好好規劃，「可以學一些投資理財的觀念，錢滾錢讓妳媽以後享清福。」

(中時新聞網)