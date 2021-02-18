蔡英文總統過年前曾召開國安高層會議，會後曾向國人表示，台灣一貫立場就是遇到壓力不屈服，得到支援不冒進，兩岸和平不是台灣單方面的事，關鍵的鑰匙在中國大陸手上。對於蔡英文為何突然表態，願意兩岸對話？前台中市長胡志強直言，應是美方要蔡英文說的。

全球最重要的國際安全論壇德國「慕尼克安全會議」將於19日揭幕，美國總統拜登也將與會。會議主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）警告，目前全球最可能爆發軍事衝突的熱點就在台海。

胡志強18日出席《TVBS》「少康戰情室」1政論節目，與有意參選國民黨主席與2024總統大選的節目主持人趙少康，討論拜習通話後，台灣該如何因應及台海局勢議題。受邀出席的還有前國安會秘書長蘇起。

前台中市長胡志強。(圖/本報資料照，盧金足攝)

對於蔡英文總統日前稱台灣有意願與北京政權坐下來談，但不要有先決條件。大陸國台辦則反問蔡英文，有無接受「九二共識」打算？蔡英文卻避談。胡志強認為，蔡英文拒絕「九二共識」，加上近幾年對內搞獨的小動作不斷，現在又要和大陸談，他想北京政府應該不會、也幾乎不可能和蔡英文談。胡志強認為，蔡英文拋兩岸對話根本是白講。一旁的蘇起也無奈搖搖頭。

趙少康再問胡志強，「蔡英文為何選在年前表態，願兩岸對話？」胡志強分析推測，應該是拜登上台後，對陸政策修正川普路線，美方施壓，要求蔡英文說的。

(中時新聞網)