產婆在過去農業社會佔有重要地位，有著「三義之母」美稱的賴勤英從日據時期開始，為三義鄉接生1萬多名新生兒，就連前鄉長徐文達、現任鄉長呂明忠等人，都是她接生的，日前賴勤英以96歲辭世，地方萬般不捨。

18日呂明忠在臉書貼出，19日將是「三義之母」賴勤英婆婆的告別式，讓人內心萬般不捨。呂明忠指出，雖年輕輩對勤英婆婆陌生，但賴勤英在46年的產婆生涯中，共接生了10258名新生兒，現在居住在三義的中年人，甚至於一家三代都是她接生的。呂明忠說，在交通不方便的年代，賴勤英奔走於山區各戶人家之間，曾1天內接生9個嬰兒，從白天到午夜走上幾小時的路也不嫌遠，遇見貧困家庭，沒有收接生費還會買補品給產婦補身。

賴勤英1925年出生自銅鑼，小學畢業後進入護校讀書，之後在苗栗市的醫院當藥劑師，她心想，未來要結婚生子，當護士就無法全心全意照顧家庭，於是到公立台中產婆學校攻讀，1953年她考入三義衛生所，擔任助產士兼任行政人員，展開接生工作，賴勤英在46年的產婆生涯中，為三義接生許多逾萬名新生兒，中生代幾乎都為她所接生，眾人稱她為「勤英姑」，更有「三義之母」美稱。

(中時 )