根據美國數據公司針對去年10月到今年1月期間，推特用戶直接標註NBA球員帳號的內容，依照積極、負面與中立等方面作出分類，結果相當出人意料之外，因為收到負面批評訊息最多的NBA球星，竟然是看起來人畜無害的勇士後衛柯瑞，比例高達2成79。

這樣的結果恐怕很難讓外界信服，卻因柯瑞不講理又太神奇的三分神射功力，往往很容易激怒對手球迷，像是18日他在延長賽接連投進兩顆三分球幫助勇士逆轉的苦主熱火，就是最好例子，不過柯瑞也是收到最多正面訊息的球星，比例高達4成75。

收到最2多負面批評的NBA球星，則是巫師後衛「忍者龜」韋斯布魯克(2成46)，這個結果較不意外，畢竟韋少的出手時機與投籃機率早受痛批，排在第3的是七六人中鋒恩比德(2成23)，第4是湖人前鋒詹姆斯(2成21)，第5是籃網前鋒杜蘭特(2成17)，第6是籃網後衛厄文(2成07)。

有趣的是，根據調查分析結果，收到最少負面批評訊息的NBA球星，竟是柯瑞的勇士隊友「浪花弟」克雷湯普生，比例只有1成46，看來柯瑞幫他擋掉不少「子彈」，不過向來喜愛拈花惹草的湯普生，本季早已提前報銷，自然不太可能吸引太多負評攻擊。

(中時 )