這名新娘(圖左二)將當初的合照匿名投稿到國外社團，網友看完詭異合照後都認為這名婆婆(圖右二)居心不良。(圖／翻攝自dailymail)

婚禮上竟和自己婆婆撞衫？一名女子在臉書社團「That's It, I'm Wedding Shaming」上匿名投稿，表示在當初在婚禮上，婆婆和她穿了同款禮服，從3人拍下的紀念照看來，她和婆婆一左一右地站在新郎身旁，猛然一看，還以為新郎一口氣娶了2位新娘，詭異畫面曝光後讓網友議論，「她看起來很想嫁給她兒子」。

根據《每日郵報》報導，這名來自南美洲的女子，日前在臉書社團上匿名投稿，該女子表示在婚禮當天婆婆和自己身穿同款禮服，丈夫則是夾在兩人中間留下合影。婆婆不但穿著和自己同樣的禮服，還戴著超顯眼的鑽石耳環，明顯搶走新娘風采，而新娘一旁身穿水藍色禮服的，則是新娘母親，4人詭異的合照曝光後，立刻引來討論。

據了解，這張照片是翻攝當地一份地區報紙，由於當地人喜歡用浮誇的方式來向眾人炫耀自己的奢華派對，當時報紙上不但刊登出他們的名字，還為照片下了有趣的註解，「當你的婆婆討厭你的時候」。

貼文發出後不少網友認為這名婆婆太超過，「要是我就會把這張照片撕掉」、「希望這對新婚夫婦不會和婆婆同住一個屋頂下，否則他們的婚姻很快就會毀了」、「如果我是新娘，我會把紅酒潑在她身上」、「為什麼媽媽要穿著婚紗去兒子的婚禮，是想嫁嗎？」、「有人跟我一樣覺得婆婆令人毛骨悚然嗎？」

(中時新聞網)