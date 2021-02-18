昱厚（6709）新冠藥物開發報喜！18日宣布，旗下經由鼻腔黏膜給藥的AD19001（又名LTh(αK)），動物實驗成效佳，最快於三月底前向衛生褔利部食品藥物管理署（TFDA）申請二期人體臨床試驗（IND）。

昱厚總經理徐悠深表示，AD19001在近期完成的動物實驗成功展現療效，可保護肺部、降低新冠病毒感染惡化情形，將有效填補目前輕、中度病患治療方式的空白。實驗發現AD19001透過鼻噴投藥後，直接在人體黏膜誘發先天免疫反應，在病毒入侵的第一時間抵禦、治療、甚至預防，同時有效阻止新冠病毒因停留在人類鼻腔而傳播。

AD19001的二期a臨床試驗，將治療新冠病毒感染與輕症患者，預計招收20～65歲，共15～20名病患，進行鼻噴給藥治療，試驗的目的在收集安全性與耐受性資料，以及探索潛在療效，評估指標包括核酸檢測（PCR）確診到二採陰的天數、發生急性呼吸道窘迫症候群（ARDS）的機率、發燒日數、總住院天數、早期警示系統積分、評估病人的生理參數與臨床預後情形，以及嗜中性球和淋巴球比值血球變化等。

此試驗的追蹤觀察期為50天，若能重現疾病動物肺炎改善情況，昱厚將進行下一階段臨床試驗，並在未來進行國際臨床試驗及爭取緊急使用授權，屆時將有機會滿足目前新冠患者未被滿足的醫療需求，降低重症發生率、輕症者提早解除隔離，並且有效杜絕病毒的持續散播，紓解醫療體系的負擔，及大幅降低與隔離防疫的社會成本。

(工商 )