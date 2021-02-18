金鐘迷你視帝藍葦華在民視2021金鐘劇《日蝕遊戲》飾演楚宣的老公「劉建昇」，劇中是模範夫妻檔的兩人有不少對手戲，尤其在紙醉金迷的生活下，兩人為了在上流社會安穩生活做了許多犧牲，讓藍葦華直呼「這個挑戰真的很大，自己很久沒有演出爆發戶，尤其鬥心機真的很燒腦，特別刺激。」

藍葦華劇中飾演愛家又愛公司的務實好先生，但因為工作能力好卻不善交際，遲遲無法得到應有的職位，有志難伸，後來突然被升任為財務長，連帶整個家庭都一同躋身上流，開心之餘，卻發現升職的代價比他想像得更大。楚宣第一次演金鐘劇，也是跟藍葦華初次合作，她表示在現場常被導演說「情緒要收一點」，讓她只能忍住不哭。

沒想到日前殺青戲收工後，楚宣一度哭到腦袋空白。原來藍葦華在拍殺青戲當天，從中午就開始「鋪梗」，告訴她「我頭暈胸悶」，沒想到一拍完藍葦華真的「倒地不起」，正當工作人員忙著幫他解開領帶時，楚宣還說「他有說身體不舒服」，只見藍葦華悠悠冒出一句「殺青快樂！」，讓楚宣馬上破涕為笑狂揍他，也笑說「這真的會記一輩子」。

金鐘迷你視帝藍葦華演出金鐘劇《日蝕遊戲》。（民視提供）

藍葦華拍殺青戲後突然「倒地不起」，嚇壞楚宣。（民視提供）

藍葦華裝病倒地，逗笑楚宣。（民視提供）

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