新北一名人妻發現，丈夫小詹（化名）與高中同學小妤（化名）長期在車上發生親密關係，行車紀錄器拍下兩人的親密鹹濕對話，甚至小妤在兩人結婚時還擔任伴娘見證，在在均讓人妻難息怒火，怒向小妤提告求償。新北地院5日結審，判小妤須賠40萬元，可上訴。

據判決書指出，人妻主張，她與丈夫於2009年結婚，兩人遇有一名未成年子女，她因發現丈夫小詹行為有異狀，便觀看其車上的行車紀錄器，未料，這一查看卻發現了小詹與小妤的姦情。

人妻控訴，小詹本應該在新竹工作的時間，都出現在新北五股接送小妤，行車紀錄器中也多度錄下，小詹和小妤的親密對話，小妤曾問，「北鼻，那個你的新的手機號碼，你覺得我要給你設什麼名字」，小詹則回應，「設那個…親愛的」，小妤還來回詢問，還是要叫「Baby boy」或「Darling」。

人妻還在行車紀錄器聽到小妤問「這邊硬、這邊比較軟、這邊比較軟，那邊跟這邊比，那這邊也更軟」，小詹則回應，「那邊等一下妳弄一弄他就硬了」；小妤還向小詹說「6點才聽到你的打呼聲、可是你的打呼聲有比之前好欸」等語。人妻越聽越覺得遭背叛，一狀將小妤告上法院求償。

對於人妻的指控，小妤則一一反駁，包括討論軟硬的對話，是在討論「耳朵軟骨頭軟硬度」，其他人妻懷疑的對話，幾乎都是開玩笑與打鬧的聲音，兩人並無發生逾越男女關係的舉動。

新北地院審理時，法官認為小妤身為人妻與小詹結婚時的伴娘，理當知悉兩人為夫妻，但卻多次以北鼻等親密暱稱稱呼對方，對話內容更圍繞在討論交往男女會有的稱呼；討論打呼聲的對話也可斷定，小妤與小詹曾同宿過夜，上述理由均顯見已逾越一般已婚男女正常交友分際線。法官酌情後，於5日判定小妤侵害人妻的配偶權，判其須賠償40萬元為合理，全案可上訴。

(中時新聞網)