板橋火車站旁的特三專區用地，占地約一萬坪，屬文化部所有，目前僅做為平面停車場，由於位在新板特區內，被稱為全台最貴停車場，用途討論20年，至今仍未定案。立法委員張宏陸今（18日）邀集地方民代舉行座談會，希望總結地方意見，送交文化部規畫出新方案，解決20年未解的問題。

板橋區新民里長陳志煌表示，地方人士都希望中央能盡快規畫出整體方案，早日興建，避免浪費精華土地資源，若能像兩廳院結合中正紀念堂一樣，不但能成為城市新地標，還能吸引觀光客。

議員王淑慧說，只要不要在特專三用地蓋豪宅，政府要做什麼類型的設施都可以。議員戴瑋珊則建議，若政府能在特專三用地興建電競基地，不但能迎合國際潮流，同時促進經濟發展。

張宏陸表示，地方意見總結就是盡快施作，還要有停車空間，以免建物完成後造成塞車問題，他會將意見統整後送交文化部，評估後盡速規畫相關方案。

(中時 )