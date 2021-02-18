一名住在高雄的朱姓男子，認識已婚的檳榔西施阿花（化名）後，兩人陷入熱戀，但沒多久阿花想與朱男分手，未料朱男不願意，除了強迫阿花離婚，還傳訊息給阿花兒子，說要拿「我跟媽媽的影片給你還有姊姊看」，阿花受不了向老公坦承偷吃，並向朱男提告求償。

朱男2018年期間，因為常到阿花檳榔攤消費，兩人進而認識，同年8月開始偷情，而朱男因為情緒管理問題，9月與妻子離婚後，也要求阿花離婚，才能公開交往，但阿花拒絕朱男提議，想不到朱男心生不滿，開始到檳榔攤鬧事，阿花不堪其擾，決定與朱男分手。

同時失去妻子與女朋友，朱男相當崩潰，先傳訊息威脅阿花，揚言如果不離婚，就要公布兩人在摩鐵激戰的影片，甚至找到阿花國小兒子的遊戲帳號，透過遊戲傳訊給對方「下次拿我跟媽媽的影片讓你跟姐姐看，不要告訴爸爸，不然媽媽會怕爸爸知道」，威脅公開性愛片還不夠，朱男在臉書嗆聲，要讓阿花所有認識的人「看到妳我的表演」。

最後阿花不忍了，向老公坦承一切，並報警提告。法院審理此案時，朱男稱性愛影片早刪除，認為恐嚇訊息只是在自己臉書上發洩，別人要看也沒辦法，針對求償金額，朱男則表示目前沒工作，最多賠償1萬。本案一審審結，橋頭地院依恐嚇危害安全罪，判處朱男3月徒刑，得易科罰金；另外須民事賠償9萬元。

(中時新聞網)