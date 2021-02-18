陳謙文劇中向王樂妍求婚成功。（TVBS提供）

陳謙文劇中向王樂妍求婚成功。（TVBS提供）

陳謙文熬夜創作求婚曲目。（TVBS提供）

TVBS《女力報到-好運到》新年開工，就上演「佳齡CP」求婚成功喜事。陳謙文飾演的郭松齡籌備許久，在新年向王樂妍求婚成功，還加碼包紅包許願她好「孕」到。陳謙文劇中為讓王樂妍感動點頭答應求婚，花心思創作，拍攝前一天他收到導演訊息問是否願意作一首歌，二話不說立即答應「我可以」。他說，「這麼重要的時刻，熬夜也要寫出來，那天拍完到家已11點多，回憶起兩人相處很有畫面，約兩小時誕生〈圍巾〉這首歌。」

劇組近期放完年假開工，陳謙文分享今年過年行程：「陪媽媽去廟宇拜拜求籤，我和媽媽都求到上上籤，當天玩刮刮樂我刮中800元，過沒幾天導演約吃飯，發刮刮樂我又刮中兩千，相當幸運。」王樂妍則透露過年假期都在麻將桌上，「長這麼大以來，第一次連續打了4天麻將」。新的一年，兩人都希望持續成為更好的自己，「學習付出、珍惜、給予愛人擁有比去年更多的」。

戲中陳謙文一直希望給王樂妍求婚驚喜，因兩人高中就認識，出社會後的再次相遇緣起於王樂妍的圍巾勾到陳謙文的吉他，讓他決定以紅色圍巾當作引線。求婚當天他帶王樂妍出遊，經過的每個人都繫著紅圍巾，呼應兩人過去巧合相遇，接著彈吉他獻唱自創曲〈圍巾〉求婚。王樂妍透露聽到此歌馬上紅了眼眶：「試戲時不想先聽到，正式來的時候一聽到真的超感動。」陳謙文聽到王樂妍喜歡並大讚可以出EP，笑回：「這是我有史以來寫最快的一首歌。」

陳謙文求婚成功後興奮抱起王樂妍轉圈親額頭，王樂妍回憶親吻戲：「當下被他抱起來旋轉很多圈，只記得頭超暈。」談及私下是否有對於被求婚的想像，王樂妍表示：「我對這種事不會設限太多，畢竟已經有被求婚的經驗」。戲裡王樂妍也因為方馨飾演的總經理的信任，當上雜誌社副總，愛情事業兩得意，現實生活中她喊話：「愛情先找到另一半，事業依然繼續拼斜槓開好開滿。」

(中時 )