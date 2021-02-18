大考中心委員會在今天(18日)針對考生違規事件進行懲處，倍受矚目的除了蜜袋鼯飼主處分外，還有另一名考試時間到後持續作答，更嗆監考老師「請扣我分」的考生，遭大考委員認定情節重大，重扣5級分。

今年學測發生史上首次考生違規攜帶寵物入場事件，且蜜袋鼯爬出龍，跑至另一名女考生身上，嚇得該生當場崩潰尖叫，引發軒然大波，由於無前例可循，大考委員討論多時後，決議扣除當時應考的英文科3級分。

此外，還有一名考生應考自然科時，在考試時間已到的情況下，無視規定，依舊持續作答，遭到監考老師規勸不聽，反嗆「請扣我分」後，繼續作答長達2分鐘。大考中心考服處認為該考生嚴重違規，建議扣除自然科全部分數，但部分大考委員認為懲處過重，討論投票後決議扣減5級分。

今年考生違規事件共計765件，較去年668件增加97件，其中未攜帶應試有效證件的違規件數最多，依規扣減1級分。此外，有130件考試開始鈴響後，考生行動電話未完全關機，依規定扣減3級分；另有76件在考試開始鈴響後，被發現攜有已關機之行動電話或其他不可攜帶入座之物品，依規定扣減2級分。

(中時新聞網)