元大金控18日發布重大訊息宣布代子公司元大投信公告總經理黃昭棠請辭，震驚市場。黃昭棠2019年1月底由元大投信執行副總身分升任總經理，期間推動元大投信在ETF市場持續發展，同時募集國內最大規模台股基金，過年之後突然傳出辭職消息震驚市場，據悉，黃昭棠是因個人家庭與健康因素請辭，該項人事案擬提報元大投信董事會後於110年2月23日起生效，至於誰會接任新總一職，目前還沒對外公布。

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