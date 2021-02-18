元大投信總經理黃昭堂 驚傳請辭 19:022021/02/18 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 元大投信公告總經理黃昭棠(圖中)。(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 元大金控18日發布重大訊息宣布代子公司元大投信公告總經理黃昭棠請辭，震驚市場。黃昭棠2019年1月底由元大投信執行副總身分升任總經理，期間推動元大投信在ETF市場持續發展，同時募集國內最大規模台股基金，過年之後突然傳出辭職消息震驚市場，據悉，黃昭棠是因個人家庭與健康因素請辭，該項人事案擬提報元大投信董事會後於110年2月23日起生效，至於誰會接任新總一職，目前還沒對外公布。 國營事業高層大搬風 經部證實中油董座歐嘉瑞請辭 黃天牧與LINE Bank董座視訊 特別叮囑三件事 (工商 ) #元大投信 #請辭 #黃昭棠 #總經理 #震驚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 買氣回籠 台股紅盤創高 04:102021/02/18 證券．權證 業績耀眼 台積電大聯盟牛運當頭 04:102021/02/18 產業特刊 2021金融監理圖像 灰黃太極兼顧穩定與發展 14:412021/02/18 財經 致理科大 辦境外生除夕團圓會 04:102021/02/18 投資理財 半導體通路雙雄元月營收報喜 族群歡慶 16:012021/02/18 財經 台幣開門紅 盤中衝27.943元 04:102021/02/18 財經要聞 員林萬年路大排遭惡意丟垃圾 市長痛心：好的環境需大家維護 14:392021/02/18 寶島 元月營收創高 12檔2月來獲法人敲進2千張以上 11:212021/02/18 財經 拒絕關說 新北警人事大風吹 04:102021/02/18 地方新聞 臺北加碼GO截止 晶華「繼續GO」補你千元餐券 15:252021/02/18 生活 元大電動車ETN 買氣爆棚 16:112021/02/18 財經 財經熱門新聞 國營事業高層大搬風 經部證實中油董座歐嘉瑞請辭 - 財經 10檔高殖利率定存股 他暴賺逾40％靠3大秘技 - 財經 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 經濟如同網路泡沫破滅？ 分析師爆美股漲多大跌機率 - 財經 陸毀滅澳洲數十億葡萄酒產業 酒商：政府不該帶頭反華 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。