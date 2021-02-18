隨著全球疫苗熱、解封聲聲響，由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的首屆「台灣國際健康樂活展 (Lohas Taiwan）」，亦決定將於下半年10月28日至31日高雄展覽館展出，以「樂活、健康、運動」為展出主軸，為我國業者布局南臺灣、邁向全球市場，提供全方位展示與拓銷平台。

貿協指出，該展將於2月24日起開放報名，歡迎運動休閒產業相關業者共襄盛舉，爭取後疫全球商機。

貿協強調，近年運動休閒產業鏈在南臺灣已然成形，具有蓬勃發展的潛力。為協助我國體育、戶外休閒用品及相關業者建立品牌形象與拓展國際市場，「台灣國際健康樂活展」展區規劃涵蓋「山之美」、「海之闊」、「河之清」體驗區、「其他戶外運動用品區」及「旅遊網絡區」等五大休閒主題，透過運動經濟結合高雄戶外休閒、海洋觀光與城市美學，與「高雄食品展」同期展出，相互拉抬，強化廠商參展效果及曝光效益、爭取更大商機。

據教育部體育署調查，高雄市2018年運動消費的經濟規模就達新臺幣160多億元，且2019年規律運動人口比率為35.6％，居六都第二高，僅次於臺北市，因此選擇高雄開辦首屆「Lohas Taiwan」，將以「虛實整合」打造新型態展覽模式，結合線上展覽、論壇、洽談會及海外推廣說明會等系列加值活動，鏈結全球買主，協助臺灣業者接軌全球商機。

(工商 )