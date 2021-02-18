2021開年以來，包括嚴塞氣候、疫情緩解激勵消費動能，原油庫存大幅回落等各項因素，帶動原油價格表現十分亮眼，布蘭特油期和紐約輕油，價格分別上漲22.2%、23.5%，瑞銀財富管理投資總監辦公室18日指出，油儲減少無疑是這次價格上升的主要原因，考量多方因素下，研究團隊對於2021全年原油價格走勢不僅維持樂觀，還進一步調高2021年6月底至2022年3月底的布蘭特油期價格預測至65～70美元/桶。
瑞銀財富管理投資總監辦公室分析，預期石油需求將會從目前的93萬～94萬噸/日逐漸升至100萬噸/日，並在2022年下半年達到102萬噸/日，與2019年水準相當，可作為消費動能恢復正常的指標。
隨著秋冬防疫專案接盡尾聲，加上疫苗廣泛在各個市場推出，居民出行能夠得以恢復，經濟活動也將重啟。而邊境關閉等防疫措施也將逐漸取消，應將能帶動先前受到壓抑的休閒及商務旅行等的需求反彈。
國際油價展現升勢，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，對於投資者來說，除了從現價上漲中獲利，期貨價格曲線的變化同樣重要。當期貨市場出現供不應求的貼水現象時，投資者可透過以低於現貨價格買入遠期期權，以獲取轉倉收益。
(工商 )
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