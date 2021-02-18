香港模特兒陳紫其（Miki，前名陳安琪），2019年曾奪下《USA美國亞州小姐國際大賽》總冠軍，不僅如此，還是環球世界小姐冠軍，更曾參加世界超模大賽，選美資歷相當深厚，也在網路上累積不少粉絲，成為小有名氣的網紅，沒想到她日前曬照和粉絲拜年，竟然修圖修到背景都歪掉，頓時引起熱議。

陳紫其12日在臉書發文向粉絲拜年，「祝我和好友們，新年快樂、身體健康、好運旺旺、事業順利、牛年大吉、萬事如意」，並附上一張穿著紅色洋裝的辣照，然而照片中她的比例看起來十分奇怪，背景的欄杆、玻璃、窗簾全都扭曲，臉蛋看起來更是不自然到可怕。

陳紫其P圖P過頭，讓網友全都看傻眼。（圖／翻攝自Miki Chen臉書）

網友見狀忍不住吐槽，「人美到周圍時空扭曲了」、「這是充氣娃娃嗎」、「花了多少時間去P這張圖」、「這是情趣娃娃嗎」，對此，陳紫其也正面回擊，「性感愛美的女生是一種美感，活成自已更愛自己，每個人生下來都是獨一無二的，因為只有一個我和其他人不一樣，各有各的美觀，高矮肥瘦，只要做好自已開心每一天」。

事實上，在修圖當道的現代，有不少網紅都被發現是照騙，「抖音女神」西紅柿ovo（本名：景娜）就因為修圖修過頭，遭閨蜜爆料所有照片都是假的，連前男友都跳出來補槍，她自稱身高165公分體重40多公斤，見面才發現根本是本人身高155公分，但體重至少有55公斤以上。

(中時新聞網)