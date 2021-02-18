隨著全球開打疫苗、下半年疫情解封聲聲催，臺灣唯一綠能產業展銷平台「2021年台灣國際智慧能源週」預計10月底南港展覽館一館開展；外貿協會預估，以疫情趨緩前提下，今年報名參展的國內外廠商預料爆棚超越去年的500個攤位規模。

貿協指出，「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」預計2021年10月27日至29日展出，匯聚「太陽光電」、「風力能源」、「氫能與燃料電池」及「智慧儲能」等4大主題，今年更新增節能、綠能循環經濟及綠色金融等特色展區，創造全臺唯一能源產業經濟體系，即日起開放報名，5月底前可享早鳥優惠。

由於太陽能裝置壽命有限，預計20到30年後將面臨汰換潮，2020年3月底由政府與業者共同建置的「太陽光電回收處理體系」正式上路，在環境永續的議題下，除了前端的能源創造，後端的裝置回收也逐漸受到重視，能源週今年在既有的能源分類之下，新增「節能」專區，以擴大能源使用效率，同時增設「綠能循環經濟」特色專區，徵集廢棄太陽能板、太陽能模組及電池等回收廠商，提供業界最整合的展示平台，創造完整的產業循環經濟體系。

貿協分析，為降低全球碳排放量，企業對綠電需求增加進而帶動臺灣再生能源產業發展，去年雖受疫情影響而使全球經濟成長趨緩，唯臺灣的能源發展逆勢向前，業者互相合作開發，在臺灣進一步擴大產業生態圈。

以去年來說，參展規模維持水平，共計超過500個攤位，參展廠商包含茂迪、友達、元晶、有成、南亞、大亞、星能、上緯新能源、沃旭、安能亞太、CIP、海龍離岸風電計畫、華城電機、車王電子、系統電子，是指標廠商指名參加的指標展覽會。

(工商 )