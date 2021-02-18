中廣董事長趙少康月初宣布參選黨主席，國民黨主席江啟臣昨(17日)核定增聘他為中評委，再度成為熱門話題。民進黨台北市議員王世堅分析認為，趙少康重回國民黨，除了幫高雄前市長韓國瑜，就是要卡新北市長侯友宜。對此，媒體人韋安今(18日)在臉書直言，其實扶龍王在講「反話」。

王世堅在政論節目《新聞面對面》中提到，趙少康現在是要出來卡侯，且就是要走自己的路，而且他的這條路已經蠻成形的，因此趙少康重回國民黨，除了幫韓國瑜之外，就是要卡侯。如果明年底侯友宜連任新北市長，再輕騎過關、高票連任，大概能夠卡住侯友宜的只有4個字「做好做滿」。

對此，韋安18日在臉書說，其實扶龍王在講「反話」，以侯友宜穩扎穩打的個性，「第一」的支持度延續到2024沒問題，會把民進黨的賴、鄭全都「卡死」。他分析，國民黨人沒有卡不卡侯友宜的問題，只有繼續在野和重新執政的兩種選擇，「因為目前藍營其他人出來，都不是賴清德、鄭文燦的對手。不是嗎？」

這篇貼文曝光後，有網友表示認同，也有人質疑王世堅就是一直拱韓韓國瑜出來參選，不安好心。另外，還有網友認為國民黨沒有樂觀的理由，民進黨是選舉之神，掌握國家機器及全台最大網軍。

至於，國民黨宣布增聘趙少康為中評委。對此，新北市長侯友宜18日表示，不但歡迎也很期待，希望多元的聲音能讓國民黨能夠更往前走，將給予滿滿的祝福。

(中時新聞網)