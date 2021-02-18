海巡署即將啟動在225艘海巡船側加印「TAIWAN」的塗裝作業。消息傳出第一時間，海巡署否認此舉為國安高層指示，總統府發言人張惇涵事後公開表示，「正是蔡英文總統本人的指示」，並強調不挑釁、不屈服。對此，前國安會秘書長蘇起直言，海巡署未來在台海兩岸間恐會發生更多的衝撞意外，這多少有點刺激性作用。

據了解，蔡總統是去年12月11日出席安平艦交船典禮致詞時，提及馬祖限制水域出現大量大陸抽砂船，海上密密麻麻的畫面，無法區分大陸海警以及我國海巡船艦，因而下令規劃加上TAIWAN字樣。也因此，海巡署今年1月，即規劃在所屬225艘船艦舷側加印TAIWAN，現已完成2000噸新北艦、1000噸台東艦、1000噸謀星艦、500噸澎湖艦的塗裝；其他船艦則將利用定期保養、維修時完成。

中廣董事長 趙少康。(圖/本報資料照)

蘇起18日出席《TVBS》「少康戰情室」政論節目，與有意參選國民黨主席與2024總統大選的節目主持人趙少康，討論拜習通話後，台灣該如何因應及台海局勢議題。受邀出席的還有前台中市長胡志強。

對於「海巡署艦艇漆上大大的Taiwan台灣，會不會對兩岸局勢有所影響？」蘇起說，他很憂心未來海巡艦艇未來在兩岸中間，會發生更多地衝撞意外，這多少有點刺激性作用。趙少康並詢問蘇起，「府方大方承認此舉是蔡英文決定，是否只是為滿足黨內獨派異見，還是明擺挑釁中國大陸？」。

蘇起坦言，川普落選後，讓很多民進黨內人士充滿焦慮，甚至有一種如喪考妣的味道，他個人認為，蔡英文是藉美國政府釋放的一些動作，來放大解讀，讓綠營人士安心。

(中時新聞網)