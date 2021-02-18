66歲陳先生，因長期左後腰部疼痛，確診為輸尿管結石，經輸尿管鏡取石手術，數月後仍陣發性的疼痛，經醫院檢查，左腎嚴重水腫，與輸尿管銜接口出現狹窄，放置1條雙J導管，仍無明顯改善。經達文西口腔黏膜輸尿管重建手術，雙J導管順利移除，疼痛感消失了，逐漸恢復健康。

台中榮總泌尿科醫師陳正哲說，患者採保守治療必須定期3個月更換雙J導管，希望以擴張的方式把狹窄處撐開。但過了半年都無明顯改善，還因為雙J導管滑動易造成血尿、泌尿道發炎，和腰部及膀胱的不適感，患者心情低落。

泌尿科醫師陳正哲指出，傳統上要重建輸尿管，必須施行開腹手術，傷口大，手術後恢復較慢且住院時間較長。微創手術以達文西機械手臂為患者進行輸尿管重建手術，從患者口腔黏膜取了1塊皮瓣，順利將雙J導管移除，疼痛和腎水腫都沒了，傷口較小及手術後恢復時間較短，患者恢復日常，照常爬山、打桌球。

陳正哲表示，輸尿管狹窄會造成腰部或腹部疼痛，血尿，及腎功能受損，嚴重導致腎衰竭；重建輸尿管須完全切除病變部分，保留足夠長度的健康輸尿管，進行無張力吻合。目前國內外並沒有一種合適的醫材可以作為輸尿管的替代品，在狹窄長度較長的病人，口腔黏膜皮瓣是一個合適的重建材料。

陳正哲說，輸尿管狹窄可分為先天性與後天性，先天性輸尿管狹窄的發生率低，大約在1％以下，其中以男性居多。而後天性輸尿管狹窄的發生率在1％至24％不等，常見的原因為骨盆腔、後腹腔手術或是輸尿管內視鏡手術後造成的併發症。

(中時 )