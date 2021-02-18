有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood所掌管的全球最大的主動型ETF方舟投資（ARK Investment Management, ARK），投資專注在顛覆和破壞式創新，去年投資電動車大廠特斯拉等顛覆市場思維的標的獲得巨大成功。然而，隨著美國10年期公債殖利率不斷上揚，一度升破1.3%關卡，引發風險性資產價格出現轉折點的疑慮，這也讓特斯拉連續幾日下跌。

隨著拜登政府1.9兆美元的經濟刺激法案出爐，投資人預期經濟復甦將帶來強力動能，加上美國聯準會(Fed)持續喊話刺激美國就業市場，最新公布數據指出，美國1 月零售銷售數據、工業生產數以及生產者物價指數 (PPI)均優於市場預期。

美國 10 年期公債殖利率升破1.33%，創下去年以來高點紀錄，2月上升23 個基點，規模也是2018年來罕見，美債平衡通膨率為美國同天期公債與抗通膨債券（TIPS）兩者的殖利率差，目前10年期平衡通膨率來到2.22%區間，已經從去年0.47%低點大幅反彈。這也導致資金可能從股市等風險資產撤出回到債市的可能性。

對此，特斯拉股價在進入2月最一度回到800美元，更朝著前高883.09美元收盤價前進，在2月2日收在872.79美元，但隨著市場波動，近幾周股價累積大跌超過8%，本周三(17日)收在798.15，微漲0.24%，但仍在800美元以下。特斯拉去年才完成該公司首度全年正成長的表現，但在投資人期待該公司前景將帶來龐大獲利下，本益比早就超過900倍。

據CNBC報導，Cathie Wood受訪提到，仍相當看好共乘服務發展潛力，對於特斯拉前景相當有信心，因為這項服務能控制風險，比電動車更有獲利前景，雖然特斯拉目前對於是否推出人類為主的叫車系統有疑慮，但這依然是前往自駕車服務的絕佳管道。特斯拉擁有遠遠超越對手的實境駕車數據300 億英里，成為AI與自駕系統領域最強的企業。

資料顯示，ARK Innovation ETF (ARKK)今年以來已經吸收53 億美元，至今漲幅也達22.23%，延續去年高達148.73% 的漲幅氣勢。

據外國財經媒體報導，實質利率上升，也就是實體經濟正復原的狀況下，雖然市場是朝著健康方向成長，但對於所有資產類別都有麻煩，很有可能出現升速改變，尤其是成長股在低利率環境受到投資人追捧，因為其投資報酬率有較好表現，但在實質利率提升下，可能會出現轉折點。

不過，高盛最新發布研究報告指出，實質利率上升不一定會替所有成長股造成麻煩，其中以科技巨頭「FAAMG」表現來看，每家公司都突破過往營運表現，過去1年的報酬率甚至是由自身的龐大獲利能力推升，而非與股價有關。

至於美股是否出現泡沫？Cathie Wood在先前美國遊戲零售商GameStop股票軋空大戲之際認為，美股目前很安全，反而是債市出了問題。Cathie Wood警告，從2017年開始就有資金不斷從股市流入債市，這些證據都顯示，出現泡沫的是債市而不是美股。

實際上，去年美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市，對市場釋出大量資金活水，透過購入債券讓許多財務面臨困境的企業獲得舒解，但根據國際金融研究所（IIF）最新研究指出，去年新冠疫情導致全球債市增加24兆美元，創下史上最高的281兆美元，與全球GDP的比率超過355%。

(中時新聞網)