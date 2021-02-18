【政新鮮】陳時中怨疫苗遭攔截 鄭麗文譙他「扯三道四」

台灣採購新冠疫苗波折不斷，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前受訪抱怨，原訂向德國BNT採購500萬劑疫苗，但因有外力介入而計劃生變，還稱「有人不希望台灣太高興」，對此國民黨立委鄭麗文接受《中時新聞網》訪問痛批陳時中，在疫苗採買上不但沒有超前部署，所有的接洽都比其他國家慢很多拍，而且去年他還跟大家拍胸脯說3月就可以開打，結果進度嚴重落後統統跳票，現在再來扯三道四胡亂甩鍋，是沒有辦法實質去解決今天我們沒有疫苗可打的窘境。

而德國BNT公司今（18）日發聲明強調仍計劃提供疫苗給台灣，鄭麗文則諷道，陳時中一下說德國BNT跳票買不到疫苗，一下稱讚德國人道醫療情操讓人敬佩，這也不過才一天的時間，事情就有這麼大的轉折，代表陳時中整個狀況外，根本無法掌握疫苗採買的進度，質疑政府在和廠商洽談的中間有嚴重的溝通不良。

鄭麗文也表示，國民黨立法院黨團已要求行政院在正式開議的第一天，針對此一事做專案報告，要說清楚為什麼採購疫苗的說法會一變再變，希望屆時陳時中能秉實和國會交代，不要再用政治性的藉口來模糊焦點。

(中時新聞網)