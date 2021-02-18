榮獲日本奧斯卡八項優秀獎肯定的《淺田家！》由《幸福湯屋》名導中野量太執導，將日本「最會拍全家福的男人」淺田政志的真實故事搬上大銀幕。堅信「只要把劇本寫好，就能找到心中理想演員」的中野導演，果然網羅到「夢幻名單」，本片男星幾乎都曾榮獲日本奧斯卡影帝肯定，像是《我的長崎母親》二宮和也、《惡人》妻夫木聰、《啊，荒野》菅田將暉，資深男星平田滿也曾以《蒲田進行曲》封帝，女星黑木華更憑藉《東京小屋的回憶》受封柏林影后。

尤其這是二宮和也與妻夫木聰2大男神首度合作，妻夫木更在片中大展「哥哥力」，呈現出讓觀眾暖心不已的演技。雖然妻夫木在真實生活是弟弟而非哥哥，但在片中面對「弟弟」二宮提出的許多任性要求，儘管一邊抱怨，卻還是幫忙準備到位。其實在真實人物淺田政志的人生當中，就是受到哥哥的大力支持，甚至可說沒有哥哥，他就無法成為人氣響叮噹的攝影師。妻夫木所流露的善良、包容、認真與穩重氣質，都像極了哥哥這個角色，也成為導演相中他的主要原因。

對於演繹真實人物，妻夫木聰表示：「淺田哥哥本尊曾說：『能跟政志好好相處，就是孝順父母的最好方式。』這句話一直在我心中迴響。比起自己，更希望家人幸福，這並不是簡單的事，也讓我盡力用這份愛人之心來愛著這個家庭。」跟二宮首度合作，他大讚對方：「他是個彬彬有禮的人，跟誰都可以相處得很好，完全不會讓人有隔閡。跟他相處很輕鬆，而我能在他旁邊默默提供支持，就感到心滿意足。」二宮也表示看過妻夫木許多作品，認為他的演技十分出色，二宮並謙虛曝睽違多年才跟對方首度合作的原因：「如果跟他同台共演，我自己的不足之處就會被看到，我有種像為了逃避他而逃跑，但最後還是被逮回來的感覺。不過這次的演出機會非常難得，讓我可以盡力去享受這個過程。」

除了二宮和也與妻夫木聰扮兄弟，父親則找來平田滿飾演，非常適合本尊粗獷卻威柔的家庭主夫形象。母親則由風吹純擔綱，詮釋打從心底期待全家一起扮裝拍照的可愛母親。而在導演中野量太的強烈要求之下，演員們得以跟真正的淺田一家相見歡，甚至拜訪淺田老家所在的三重縣津市，一同享用美味的中式料理並彼此交流，也讓演員們之後的演技大大加分。尤其電影版的淺田一家，更彷彿受到正牌淺田家的氣氛感染，展現出不輸本尊、渾然天成的家族感。

對於有機會讓二宮和也扮演自己，淺田政志本尊也直呼：「不敢置信！根本無法想像！」尤其面對二宮到自己家作客，更是驚呼：「二宮先生居然在我家！」而實際參觀完本尊一家的二宮，也透露自己獨到的見解：「通常孩子會在無意識中，對父母產生偏好，像是比較喜歡爸爸，或是比較喜歡媽媽，不過淺田先生卻很少見地，幾乎對父母的喜愛完全一樣。這真是很厲害的事情，理想家庭大概就像這樣吧！」

該片描述從專科學校畢業的淺田政志（二宮和也飾演），持續與父母及哥哥四人，拍攝一系列別具特色的全家福，其中包括消防員、黑道、賽車手、選舉、戰隊、樂隊等不同主題，並以《淺田家》為名出版了攝影集。由於風格獨特並讓人會心一笑，讓他獲得攝影大獎，從此踏上專業攝影師之路。不過隨之而來的一場災難，卻讓他逐漸失去人生目標。他自願成為災後重建義工，並在海嘯過後的泥濘中，找到一本本已經失去主人的相簿。在這些充滿故事的照片背後，他能否從中領悟到攝影的真正意義呢？電影3月5日在台上映。

(中時 )