西洋情人節居然發生「兩岸」舞小姐釘孤支的事件，台南市安平區一家舞廳內、年約40歲的大陸籍舞廳小姐，疑因不爽男客喜新厭舊，點了台灣籍女子的檯，除了當眾前揶揄男客每回到舞廳都簽帳，還搶喜歡的小姐，這位陸籍舞小姐還用經典台罵問候台籍舞女，雙方當場爆發全武行。

兩名舞小姐在舞廳門口打得激烈，各種招式全都用上。（圖／民眾提供）

從畫面上看到，舞廳少爺抱著其中一名舞小姐不讓她出手，但她仍用腳猛踹倒地的另一名舞小姐，整個格鬥過程都被酒客以手機拍下。據《蘋果新聞網》報導，警方事後獲報，將兩人帶回派出所，原計畫以傷害案處理，但雙方事後酒也醒得差不多，都覺得為了工作在拚命不想鬧上法院，最後沒有提出告訴，但這場大陸籍、台灣籍舞小姐的「格鬥賽」已引發台南市八大行業熱議。

少爺抱住一名舞小姐不讓她出手，但她仍用腳猛踹。（圖／民眾提供）

根據熟悉舞廳生態的酒客受訪時指出，台南舞廳的舞小姐國籍以台灣籍、大陸籍和越南籍為主，比例是6比3比1，台籍大多未婚，陸籍和越南籍都是嫁來台灣已取得身分。酒客還指出，陸籍舞小姐一般個性開朗、喝酒豪邁，越南籍則較為強勢、且容貌和身材較優，「越南籍大多會待在小吃部」。

（圖／報系資料照）

這名酒客還表示，女性會在八大行業上班，性格都較「剛烈」，若遇到被搶客人，遭當眾羞辱，喝醉後反應自然比較激烈；還有不願具名的舞小姐也指出，到舞廳喝酒陪客，賺得都是辛苦錢，難免在酒酣耳熱之際，看到平常都會打「交關」（台語）的熟客，點了別人的檯，就容易擦槍走火。

據這位舞小姐表示，「客人到舞廳消費就是要 Happy，找人聽他講話，讓他甩掉日常生活的壓力，有些男客愛誇大、亂開支票」，當小姐的就任由對方說，自己心中設定底線，千萬別讓對方跨界，像她就經常跟剛入行的新人講，「歡場無真愛」！千萬不要因為客人的花言巧語、出手闊綽而「暈船」，否則傷的最後還是自己。

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(中時新聞網)