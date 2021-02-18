今1架運8偵察共機 進我西南空域 19:182021/02/18 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8技術偵察機。國防部提供。 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 搶攻年後度假商機 天成連名帶姓力推住房 台東市晚間驚傳火警 疑似軍方大型無人機墜落 (中時 ) #空軍 #共機 #西南空域 #發布 #共機動態 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳橋本聖子有意接主席 東奧組委會將開會定案 11:272021/02/18 國際 新北4成垃圾車年紀大 議員促換新 04:102021/02/18 地方新聞 工具機廠接單回升 訂單看到Q2 04:102021/02/18 證券．權證 紓困條例6／30屆期 綠委籲延長 04:102021/02/18 金融．稅務 嘉市焚化爐將歲修 垃圾減量勢必行 04:102021/02/18 地方新聞 歐洲工具機展 台廠參展創新低 04:102021/02/18 產業．科技 微星商用車載系統 搶進電動車市場 13:522021/02/18 財經 豪門貪喜酒錢4／掏空大戶陳由豪通緝20年卻成中國繳稅大戶 欠債627億嘆 「有家歸不得」 07:182021/02/18 社會 叔姪揪團買彩券 18張中15獎百萬 04:102021/02/18 地方新聞 台電拚當經濟成長的靠山 今年供電 將亮穩定綠燈 04:102021/02/18 財經要聞 《電腦設備》浩鑫總座鄭瑋勳兼任暄達董總座 強化集團科技醫療布局 16:142021/02/18 財經 政治熱門新聞 蔡英文817萬票怎麼來的？彭文正爆內幕：歷史上沒發生過 - 政治 陳時中記者會這句話 媒體人心寒：推卸責任一乾二淨 - 政治 拜登稱不會為台港發聲、公開抗議中國？網崩潰：萊豬換絕情 - 政治 陳時中喊陸製疫苗很多人敢打再考慮引進 名醫一句酸爆 - 政治 蔡英文為何突表態兩岸對話？胡志強爆幕後真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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