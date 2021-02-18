PLATTS報導，伴隨國際油價強漲創一年新高，加上美德州暴風雪影響石化開工，遠東區五大泛用樹脂新年喜開紅盤。其中，PE在防疫、網購、農膜等需求烘托，彈升20～40美元；ABS、PS也在家電、宅經濟強勢支撐，續漲30、20美元，續創波段高點；PVC、PP、EVA維持平盤。

分析師指出，相對石化上游原料乙烯滑落40美元，每噸825美元，丙烯持平下，PVC、PE、PP利差向上提振，ABS、PS利差也仍處豐收，台塑（1301）、台化（1326）、台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）、國喬（1312）、聯成（1313）收益進補。

進入2月，國際原油連續上行，加上大陸下游企業備貨意向較好，節後石化庫存壓力增長有限，石化企業小幅上調出廠價格，增添成本支撐力道。

其中， ABS、PS因部分裝置在春節假期間有較長的停產檢修時間，而春節期間運輸不暢，貨源轉移存在阻力；在消息面回暖、成本強勁以及低價吸睛等因素的聯合推動下，價格開始步步走高。雖然春節假期逐步臨近，剛性需求量收縮，但油價、原料SM成本強勁漲勢卻無法忽視，價格不改上揚走勢。

PE因節後國內石化庫存處近幾年同期較低位，加上受寒潮影響，美國部分石化企業停產，多重利多因素疊加，大陸內銷市場價格大漲，華北區調漲300～600元人民幣/噸；華東部分彈升300～500元人民幣/噸；華南區漲幅也有200～600元人民幣/噸。

PVC在市場預期較為樂觀，且部分外盤裝置停車，國際市場貨源緊張，對行情形成支撐。大陸華東地區電石法PVC價格大幅走高，節後市場預期向好，對內銷市場有一定支撐；華東乙烯法PVC挺價運行，華東乙烯法企業多數封盤，參考價格繼續走高，預計PVC市場易漲難跌。

(工商 )