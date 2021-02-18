衛生福利部新營醫院新任院長陳明智履新，2月18日與原院長王裕煒舉行交接布達儀式，醫院以溫馨茶會迎接陳明智上任，陳明智表示將持續網羅優秀醫療人才，守護溪北地區民眾健康。

陳明智畢業於高雄醫學大學醫學系、亞洲大學健康產業管理學系碩士，曾任彰化基督教醫院外科醫師、日本昭和大學橫濱北部病院研究醫師、衛生福利部南投醫院外科主任、衛生福利部恆春旅遊醫院及旗山醫院副院長等職，陳院長在營運管理上具有相當豐厚之資歷，且具醫學教育委員會主任及教育部部定講師資格。

行醫多年，陳明智有豐富的臨床實務，其專長為微創手術、腹腔鏡、甲狀腺超音波及手術、疝氣手術、血液透析用雙腔導管手術、肛門出血結紮、痔瘡廔管手術治療，成功救治許多患者，留下良好口碑。

新營醫院是溪北地區唯一的公立醫院，原院長王裕煒任職6年期滿調回台北醫院，陳明智表示，接任新營醫院後，將持續網羅優秀醫療人才，與全體同仁繼續提供優質醫療服務，以醫療專業奉獻社會，並持續關懷弱勢及配合國家衛生福利政策推行，守護溪北地區民眾健康，以造福大眾。

(中時 )