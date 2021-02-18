度過了農曆年後，又來到開工、開學的季節，各大電商平台就推出了相關優惠，全國電子就推出了推出開學3C「金」優惠，指定機種電腦滿萬現折500、再享12期0利率分期等優惠，神腦針對開學季就推出了「開學開工送豪禮」活動，周周加碼抽3C禮物，另外還有LINE Pay優惠，燦坤則是推出新生活購物節，3C、家電下殺以外，還有搭配銀行及行動支付優惠最高享20%回饋，friDay購物則針對開學開工需要的筆電、螢幕或周邊商品享最高3折起優惠，還有抽獎最高獲888購物金等活動。

全國電子的華碩VivoBook X512JP I5 2G獨顯筆電，原價2萬7900元，特價2萬2900元，再享滿萬折500元優惠。（全國電子提供）

全國電子在3月底前推出開學3C「金」優惠，指定機種電腦滿萬現折500元，再享12期0利率，買全系列電腦任1款即享延長保固卡及羅技無線電競滑鼠超值加價購，買資通訊商品單品消費滿5000元以上，加碼再送天然牧草混合環保塑料製成的真草筆，另買Dyson清淨機灑網享獨家限時88折優惠，現綁定全國電子LINE官方帳號好友，即免費抽PS5等獎品，加1元再獲吉祥口罩。

神腦推出在門市購買三星Galaxy S21 5G，加碼送第2台指定豪禮，2萬5900元。（神腦提供）

神腦推出在門市購買OPPO Reno5，加碼送第2台指定豪禮優惠，1萬4990元。（神腦提供）

神腦則推出各式3C商品優惠，包括逾20款熱門手機限時限量加碼送優惠，於特約門市買空機即送指定商品，如IRIS 吸塵器、GPLUS 按摩槍、TwinBird吸塵器、TESCOM大風量負離子吹風機等優惠，21日前以LINE Pay使用已綁定的任1發卡銀行信用卡、簽帳金融卡或LINE Pay Money付款，單筆交易付款金額滿3000元，享LINE POINTS 66點回饋、滿9000元再享LINE POINTS 200點回饋，綁定指定信用卡再加碼，最高可享7%回饋優惠。

燦坤的宏碁Aspire TC桌上型主機，現享優惠2萬元有找即可入手。（燦坤提供）

燦坤的華碩Laptop類電競筆電（i5-10300H），3萬2900元。（燦坤提供）

燦坤則發現開學、開工季期間最受歡迎的，莫過於手機、電腦類的商品，因此也同步於3月2日前推出優惠，不僅全館指定家電滿5000送600還元金，另外還有多款電腦推出優惠，像宏碁Aspire TC桌上型主機，現享優惠2萬元有找即可入手，4月30日前享每周三刷星展銀行滿5萬送3000還元金，每周二刷燦坤台新聯名卡單筆2萬送1300還元金，每月限量300名，另外28日前門市更享限定悠遊付首筆滿額最高回饋20%，滿3000送600悠遊付儲值金等優惠。

friDay購物的Logitech MX KEYS 智能無線鍵盤，原價3990元，特價3588元。（friDay購物提供）

friDay購物的MSI微星 Optix G241VC 24型 曲面1ms反應時間電競螢幕，原價4990元，特價4290元。（friDay購物提供）

friDay購物則在21日前推出筆電、螢幕或周邊商品享最高3折起優惠，會員天天登入遠傳friDay購物，即可抽最高888遠傳幣購物金以外，消費滿3000元再抽999.9黃金元寶，另外使用指定信用卡再享最高23.5%回饋優惠。

(中時 )