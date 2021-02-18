強烈大陸冷氣團來襲，全台氣溫急降，台南以北、南投、宜蘭、花蓮等16縣市列低溫警戒。今晚到明晨是這波冷氣團威力最強大的時候，北部下探6度！氣象專家賈新興以「地球踢被子」形容此系統，提醒明天清晨務必做好保暖。

北部空曠地區受「輻射冷卻效應」影響，最低溫下探6度；自年初數波寒流後，已經很久沒出現這種氣溫了。賈新興指出，強烈大陸冷氣團19日清晨最強，北部低溫落在6至8度，市區的台北氣象站也只有10度上下。

「早起外出騎車的朋友，外套、手套絕對不可少。」好消息是，白天陽光露臉，氣溫回升速度快，體感會比較舒服。他也提醒，乾冷空氣相當乾燥，皮膚容易過敏的人，要做好保濕。

根據中央氣象局低溫特報，今晚至明晨局部地區有機會出現10度以下的地區，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣。

白天冷氣團減弱，注意日夜溫差恐怕更大。一直到下周一（22日）前，天氣都是晴到多雲又稍冷的型態。

至於今年首颱「杜鵑」，目前為輕度颱風，對台灣無直接影響，發布海上警報機率低。下周二（23日）起颱風外圍環流北上，迎風面東部、恆春半島有短暫陣雨。

(中時新聞網)