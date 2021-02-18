戀愛中對彼此的信任感很重要，若能給對方滿滿的安全感，這段戀情較能穩定發展。星座運勢網站「醬子聊星座」分享，天蠍座、巨蟹座、天秤座的人只要投入一段感情中，就不會輕易變心，會把戀人視為最重要的存在，給予充足的安全感，面對愛情非常專一，除非對方先變心，否則他會一直愛到海枯石爛。

▍1.天蠍座：死心塌地

天蠍座的人常給人一種高傲冷淡的感覺，其實只有他們身邊的朋友才知道，天蠍座對待感情很純真，不會輕易墜入愛河，如果喜歡上一個人，就會死心塌地的跟隨對方。只要開始一段感情，天蠍座的人就會全身心的投入到這段感情中，根本無暇分心，非常忠貞，不會做出對不起自己戀人的事情。

不過他們天生敏感多疑，作為他們的戀人，千萬不要三心二意，即使你隱藏的很深，也會被直覺敏銳的他察覺。只要不忠，他們對你的感情也會變為死灰，因為天蠍座要求的愛情是純真專一沒有欺騙的。

▍2.巨蟹座：越愛越深情

巨蟹座的人通常都很真誠的對待身邊的人，他們對待愛情也是最長久的，會隨著時間的推移越來越深情。在感情中，他們需要足夠的安全感，需要另一半給予足夠的愛，把忠心、真誠留給他。

只要巨蟹座的人認定你為摯愛，他們便不會輕易變心，也希望把最好的自己展現給你，也會把自己的愛和細心都給你。他們在愛情中是感性的，麵包可以沒有，只要真心相愛，物質條件都變得不再重要，會一直保持真心。

▍3.天秤座：忠貞不二

天秤座的人性格溫和，感情方面比較傳統保守。如果天秤座愛上一個人，那麼他會忠貞不二的對待那個人，並希望和那個人永遠在一起。天秤座一旦認定了一個人，便會一直愛著，除非另一半主動放棄這段感情，否則不會變心。

在天秤座的觀念中，愛情對於他們來說是崇高至上的，只要他們擁有了一段感情，便不會把心思放在別人的身上，就算受到外界的吸引，也會斷然拒絕，不會曖昧不清。因此，天秤座在感情中通常是保守專一的，如果你也愛他，那就請好好珍惜他。

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(中時新聞網)